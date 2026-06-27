Інтерфакс-Україна
Події
11:43 27.06.2026

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ФНПЦ "Титан-Баррикады" та повідомив про ураження засобів ППО та порому у Криму

2 хв читати
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ФНПЦ "Титан-Баррикады" та повідомив про ураження засобів ППО та порому у Криму
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження підприємства "Титан-Баррикады" у Волгограді (Волгоградська обл., РФ) та повідомив про ураження засобів протиповітряної оборони та порому та інших об’єктів ворога на тимчасово окупованій території України.

"У ніч на 27 червня підрозділами ракетних військ і артилерії ЗСУ було завдано удару по підприємству "Титан-Баррикады" у Волгограді (Волгоградська обл., РФ), яке спеціалізується на виробництві артилерійських систем, спеціальної техніки та озброєння", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

За інформацією військових, АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" – підприємство повного циклу (від проєктування до серійного виробництва), яке виробляє самохідні пускові установки та транспортно-заряджальні машини (ТЗМ) для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Окрім цього, підприємство випускає пускові установки й наземні агрегати для стратегічних ракетних комплексів "Тополь-М" і "Ярс", а також артилерійські гаубиці великого калібру ("Мста-Б"/"Мста-С").

З лютого 2024 року перебуває під санкціями ЄС, а згодом – США, Швейцарії, Японії, Австралії, Нової Зеландії та України.

Крім того, Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у Феодосії та автомобільний пором "Петропавловськ" у районі Керчі. Пором використовується противником для забезпечення військової логістики російської окупаційної армії у південних регіонах України . Результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено пункти управління окупантів у районі Лиману Першого Харківської області та Ленінського Білгородської області (РФ), а також два пункти управління БпЛА противника у Луговому та Кам’янському Запорізької області.

Теги: #генштаб_зсу #цілі #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 27.06.2026
Зеленський: Уражено підприємство російського ВПК "Титан-Барикади" у Волгограді

Зеленський: Уражено підприємство російського ВПК "Титан-Барикади" у Волгограді

09:22 27.06.2026
ВМС ЗСУ: Уражено ворожий катер

ВМС ЗСУ: Уражено ворожий катер

08:43 27.06.2026
ППО України збила 113 з 129 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях

ППО України збила 113 з 129 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях

07:54 27.06.2026
Окупанти за добу втратили 1350 осіб та 493 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1350 осіб та 493 од. спецтехніки – Генштаб

11:55 26.06.2026
СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

09:00 26.06.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1538 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1538 ворожих цілей

08:25 26.06.2026
Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 448 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 448 од. спецтехніки – Генштаб

14:32 25.06.2026
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЦКС "Владимир" та Оренбурзького газопереробного заводу

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЦКС "Владимир" та Оренбурзького газопереробного заводу

12:32 25.06.2026
Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі та нафтобази під Краснодаром

Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі та нафтобази під Краснодаром

08:43 25.06.2026
ППО України збила 83 з 90 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та шести ударних БпЛА на семи локаціях

ППО України збила 83 з 90 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та шести ударних БпЛА на семи локаціях

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

ППО України збила 113 з 129 ворожих цілей, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

ОСТАННЄ

Один загиблий та вісім поранених внаслідок російських обстрілів Донеччини за добу – поліція

До 13 осіб зросла кількість постраждалих через ворожий обстріл Сум – ДСНС

Зеленський: Впродовж тижня Росія застосувала 1400 ударних дронів, майже 1500 КАБ та 19 ракет різних типів

Кількість постраждалих від російських обстрілів Сум зросла до 11 людей – поліція

Дев'ятеро поранених, серед них – діти, через російську атаку по Сумах – ОВА

Росія здійснила чергові масовані атаки на виробничі об'єкти "Нафтогазу" на Полтавщині та Харківщині

СБУ: Вдруге за місяць уражено нафтоперекачувальну станцію "Второво" в РФ

Одна людина поранена через ворожі атаки по Чернігівщині за минулу добу – ОВА

Одна людина загинула, ще вісім постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Дев'ять поранених, серед них – двоє дітей, через нічні авіаудари росіян по Запоріжжю – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА