Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ФНПЦ "Титан-Баррикады" та повідомив про ураження засобів ППО та порому у Криму

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження підприємства "Титан-Баррикады" у Волгограді (Волгоградська обл., РФ) та повідомив про ураження засобів протиповітряної оборони та порому та інших об’єктів ворога на тимчасово окупованій території України.

"У ніч на 27 червня підрозділами ракетних військ і артилерії ЗСУ було завдано удару по підприємству "Титан-Баррикады" у Волгограді (Волгоградська обл., РФ), яке спеціалізується на виробництві артилерійських систем, спеціальної техніки та озброєння", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

За інформацією військових, АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" – підприємство повного циклу (від проєктування до серійного виробництва), яке виробляє самохідні пускові установки та транспортно-заряджальні машини (ТЗМ) для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Окрім цього, підприємство випускає пускові установки й наземні агрегати для стратегічних ракетних комплексів "Тополь-М" і "Ярс", а також артилерійські гаубиці великого калібру ("Мста-Б"/"Мста-С").

З лютого 2024 року перебуває під санкціями ЄС, а згодом – США, Швейцарії, Японії, Австралії, Нової Зеландії та України.

Крім того, Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" у Феодосії та автомобільний пором "Петропавловськ" у районі Керчі. Пором використовується противником для забезпечення військової логістики російської окупаційної армії у південних регіонах України . Результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено пункти управління окупантів у районі Лиману Першого Харківської області та Ленінського Білгородської області (РФ), а також два пункти управління БпЛА противника у Луговому та Кам’янському Запорізької області.