11:27 27.06.2026
Дев'ятеро поранених, серед них – діти, через російську атаку по Сумах – ОВА
Дев’ятеро людей, серед них – двоє дітей, зазнали поранень через атаку окупантів по обласному центру, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Дев’ять мешканців обласного центру постраждали внаслідок ранкової атаки. Серед постраждалих – двоє дітей. Попередньо, їхні ушкодження неважкі. Усім надають необхідну допомогу в лікарнях", – написав він у Телеграм.
За його словами, ворог атакував цивільну інфраструктуру у житловому секторі Сум модифікованим реактивним БпЛА.
Усі наслідки удару уточнюються.