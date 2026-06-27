Інтерфакс-Україна
Події
11:27 27.06.2026

Дев'ятеро поранених, серед них – діти, через російську атаку по Сумах – ОВА

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Дев’ятеро людей, серед них – двоє дітей, зазнали поранень через атаку окупантів по обласному центру, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Дев’ять мешканців обласного центру постраждали внаслідок ранкової атаки. Серед постраждалих – двоє дітей. Попередньо, їхні ушкодження неважкі. Усім надають необхідну допомогу в лікарнях", – написав він у Телеграм.

За його словами, ворог атакував цивільну інфраструктуру у житловому секторі Сум модифікованим реактивним БпЛА.

Усі наслідки удару уточнюються.

Теги: #атака_рф #сумська_область

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