Інтерфакс-Україна
Події
10:56 27.06.2026

Зеленський: Уражено підприємство російського ВПК "Титан-Барикади" у Волгограді

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження ракетами FP-5 "Фламінго" підприємство військово-промислового комплексу "Титан-Барикади" у Волгограді, РФ.

"Сьогодні вночі ракети FP-5 "Фламінго" успішно уразили підприємство "Титан-Барикади" у Волгограді. Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях", – написав він у Телеграм.

За його словами, зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу.

Президент зазначив, що географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється.

"Саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність", – додав він.

Теги: #завод #волгоград #ураження

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