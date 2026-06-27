Інтерфакс-Україна
Події
10:51 27.06.2026

Росія здійснила чергові масовані атаки на виробничі об'єкти "Нафтогазу" на Полтавщині та Харківщині

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Росія завдала масованих ударів по нафтогазових потужностях Групи "Нафтогаз" у Полтавській та Харківській областях, внаслідок обстрілу зазнала руйнувань виробнича інфраструктура, але люди не постраждали, йдеться у повідомленні групи у суботу.

"Під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За останні два дні ворог застосував щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні БПЛА, наголошується у релізі.

Наразі фахівці проводять оцінку наслідків атаки.

Теги: #обєкти #атаки_рф #нафтогаз

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