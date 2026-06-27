Інтерфакс-Україна
Події
10:44 27.06.2026

СБУ: Вдруге за місяць уражено нафтоперекачувальну станцію "Второво" в РФ

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СБУ: Вдруге за місяць уражено нафтоперекачувальну станцію "Второво" в РФ

Служба безпеки України повідомила про успішні удари по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ.

"Воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області РФ", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого відбулася детонація.

За інформацією спецслужби, ця станція входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів. Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти – на великі нафтобази навколо Москви. Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

Попередня атака безпілотників СБУ на "Второво" відбулася 10 червня цього року.

Теги: #удари #сбу #второво

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