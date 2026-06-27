Інтерфакс-Україна
Події
09:52 27.06.2026

Одна людина поранена через ворожі атаки по Чернігівщині за минулу добу – ОВА

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Одна людина поранена через ворожі атаки по Чернігівщині за минулу добу – ОВА
Фото: Чернігівська ОВА

Одна людина зазнала поранень через російські обстріли населених пунктів області, повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Увечері в Семенівці унаслідок удару FPV-дроном поранень зазнав 57-річний цивільний чоловік. Його ушпиталили. Пошкоджена також автівка. Сьогодні зранку був удар БпЛА по підприємству – пошкоджені складські й господарчі будівлі", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у п’ятницю зранку ворог атакував "Герберою" ферму в селі Городнянської громади, горіла покрівля. У Городні пізно ввечері були удари по одному з підприємств. На місці удару – пожежа, пошкоджена вантажівка.

В п’ятницю ввечері через удар безпілотником по селу Новгород-Сіверської громади пошкоджений вантажний автомобіль. В іншому селі пошкоджені амбар із зерном і місцевий магазин – удар був сьогодні зранку.

Усього за добу окупанти здійснили 47 обстрілів по населеним пунктам області.

Теги: #чернігівська_область #обстріли

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