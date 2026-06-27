Інтерфакс-Україна
Події
09:44 27.06.2026

Одна людина загинула, ще вісім постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

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Одна людина загинула, ще вісім постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби окупаційна армія РФ завдала ударів по Харкову і 19 населених пунктах області, є загибла та постраждалі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Ізюм загинула 79-річна жінка, постраждали жінки 72 і 66 років та 62-річний чоловік; у с. Губарівка Богодухівської громади зазнали поранень чоловіки 44 і 27 років; у с. Шестакове Старосалтівської громади постраждав 44-річний чоловік; у с. Залужне Нововодолазької громади постраждали жінки 37 і 57 років", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Теги: #харківська_область #обстріли

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