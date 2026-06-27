09:32 27.06.2026
Дев'ять поранених, серед них – двоє дітей, через нічні авіаудари росіян по Запоріжжю – ДСНС
Фото: ДСНС Запоріжжя
Дев’ять людей, серед них – дві дитини, зазнали поранень через нічні удари по Запоріжжю, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
"Запоріжжя: через нічні авіаудари росіян дев’ять людей травмовані, з них – дві дітей. Ворожа атака завдала масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, частково зруйновано житлову багатоповерхівку. Надзвичайники врятували з-під завалів двох людей. Ще один авіаудар прийшовся по території навчального закладу", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.
За інформацією, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки, приватне майно та автомобілі.
На місці події працювали всі екстрені служби міста.