Інтерфакс-Україна
Події
09:32 27.06.2026

Дев'ять поранених, серед них – двоє дітей, через нічні авіаудари росіян по Запоріжжю – ДСНС

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Дев'ять поранених, серед них – двоє дітей, через нічні авіаудари росіян по Запоріжжю – ДСНС
Фото: ДСНС Запоріжжя

Дев’ять людей, серед них – дві дитини, зазнали поранень через нічні удари по Запоріжжю, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Запоріжжя: через нічні авіаудари росіян дев’ять людей травмовані, з них – дві дітей. Ворожа атака завдала масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, частково зруйновано житлову багатоповерхівку. Надзвичайники врятували з-під завалів двох людей. Ще один авіаудар прийшовся по території навчального закладу", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДСНС.

За інформацією, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки, приватне майно та автомобілі.

На місці події працювали всі екстрені служби міста.

Теги: #запоріжжя #авіаудари

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