Інтерфакс-Україна
Події
09:09 27.06.2026

Венс: Іран підписав угоду про припинення вогню, але на насильство буде відповідь насильством

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Венс: Іран підписав угоду про припинення вогню, але на насильство буде відповідь насильством

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран підписав угоду про припинення вогню і США виконали свої зобов’язання за нею, наголосивши, що "на насильство буде відповідь насильством".

"Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми її виконали. Якщо у них є розбіжності щодо того, як застосовується Меморандум про взаєморозуміння, вони можуть зателефонувати", – написав він у соцмережі Х.

Венс підкреслив, що "на насильство буде відповідь насильством".

Як повідомлялося, США завдали ударів по військових об’єктах Ірану у відповідь на атаку безпілотника на вантажне судно в Ормузькій протоці, заявили в Центральному командуванні США.

Теги: #сша_іран #венс #припинення_вогню #угода

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