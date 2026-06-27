Венс: Іран підписав угоду про припинення вогню, але на насильство буде відповідь насильством

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран підписав угоду про припинення вогню і США виконали свої зобов’язання за нею, наголосивши, що "на насильство буде відповідь насильством".

"Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми її виконали. Якщо у них є розбіжності щодо того, як застосовується Меморандум про взаєморозуміння, вони можуть зателефонувати", – написав він у соцмережі Х.

Венс підкреслив, що "на насильство буде відповідь насильством".

Як повідомлялося, США завдали ударів по військових об’єктах Ірану у відповідь на атаку безпілотника на вантажне судно в Ормузькій протоці, заявили в Центральному командуванні США.