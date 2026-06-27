Масована атака дронів на Сумщину: Постраждали 10 людей, одну жінку шпиталізували у важкому стані

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Російські війська в ніч на суботу здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з районів Сумської області, внаслідок цього постраждали 10 громадян, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Уночі російські дрони завдали масованого удару по Охтирському району. У місті та громадах поруч є влучання у приватні будинки, а також на території автозаправних станцій", – написав він.

Григоров зазначив, що за інформацією військових, ворог застосував велику кількість БпЛА. Частина дронів заходила на низьких висотах, що ускладнювало їх виявлення та збиття.

Він повідомив, що 53-річна мешканка Кириківської громади отримала важкі поранення. Жінку з опіками госпіталізували, наразі вона у важкому стані. Медики роблять усе можливе. Ще 9 людей зверталися по допомогу до медиків. Їм надали необхідну допомогу на місці.

Усі масштаби пошкоджень наразі з'ясовуються, додав очільник ОВА.