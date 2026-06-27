Інтерфакс-Україна
Події
07:54 27.06.2026

Окупанти за добу втратили 1350 осіб та 493 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1350 осіб та 493 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1350 окупантів, один танк, 58 артсистем, 12 бронемашин, 1951 БПЛА, а також 493 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 399 720 (+1 350) осіб, танків – 12 060 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 835 (+12) од, артилерійських систем – 44 857 (+58) од, РСЗВ – 1 899 (+3) од, засоби ППО – 1 447 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 740 (+11) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 375 611 (+1 951) од, крилаті ракети – 4 790 (+3) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 112 634 (+488) од, спеціальна техніка – 4 353 (+5) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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