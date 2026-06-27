РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі

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Російські окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровську область, одна людина загинула і дві постраждали, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, двоє дістали поранень. Понад 30 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та авіабомбами", – написав він у Телеграм.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка і приватні будинки, автівка. Загинула 56-річна жінка. Постраждали 13-річна дівчинка і 44-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Васильківській громаді Синельниківського району пошкоджені адмінбудівля, 3 багатоквартирні і 11 приватних будинків.