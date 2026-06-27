Інтерфакс-Україна
Події
07:42 27.06.2026

РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі

1 хв читати
РФ завдала понад 30 ударів по Дніпропетровщині, є жертва та постраждалі
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровську область, одна людина загинула і дві постраждали, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, двоє дістали поранень. Понад 30 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та авіабомбами", – написав він у Телеграм.

Зокрема, на Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка і приватні будинки, автівка. Загинула 56-річна жінка. Постраждали 13-річна дівчинка і 44-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Васильківській громаді Синельниківського району пошкоджені адмінбудівля, 3 багатоквартирні і 11 приватних будинків.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:06 27.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 29 поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 29 поранених

09:41 26.06.2026
Двоє загинули, ще семеро постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Двоє загинули, ще семеро постраждали в Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

09:08 26.06.2026
Одна людина загинула, ще десять поранено внаслідок російських ударів у Запорізькій області – ОВА

Одна людина загинула, ще десять поранено внаслідок російських ударів у Запорізькій області – ОВА

08:51 26.06.2026
За добу на Сумщині внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей у трьох громадах – поліція

За добу на Сумщині внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей у трьох громадах – поліція

20:03 25.06.2026
Одна людина загинула, ще 4 постраждали в Харківській області внаслідок авіаударів

Одна людина загинула, ще 4 постраждали в Харківській області внаслідок авіаударів

08:48 25.06.2026
Одинадцять постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Одинадцять постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:40 25.06.2026
РФ била по АЗС і складу техніки на Дніпропетровщині

РФ била по АЗС і складу техніки на Дніпропетровщині

07:34 25.06.2026
Ворожі БпЛА атакували Потавщину, під ударом промислове підприємство

Ворожі БпЛА атакували Потавщину, під ударом промислове підприємство

07:09 25.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і 22 поранених

Росіяни атакували Запорізьку область, є дві жертви і 22 поранених

20:17 24.06.2026
Ще один поранений демінер гуманітарної організації NPA помер у лікарні – ОВА

Ще один поранений демінер гуманітарної організації NPA помер у лікарні – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

ОСТАННЄ

27 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

На Сумщині розпочав роботу регіональний молодіжний Конгрес України

Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду у Вашингтоні

Пишний закликав інвесторів вкладати кошти в Україну на URC 2026

На фронті відбулось 205 боїв за добу, найбільше на покровському та слов'янському напрямках – Генштаб

Атака дрона на Сумщину: загинув чоловік у приватному домогосподарстві

Уже двоє постраждалих через атаку РФ у Запоріжжі

США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку в Ормузькій протоці

У музеї народної архітектури заклали каміння у фундамент кримськотатарської садиби

Зеленський призначив Ігоря Брусила послом в Республіці Мальта і в Республіці Сан-Марино

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА