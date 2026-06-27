Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 29 поранених

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок суботи завдали більше 900 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та 29 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 924 удари по 42 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, 29 людей отримали поранення, серед них три дитини, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ спрямували 1 ракетний удар по Запоріжжю та 21 авіаційний удар зафіксовано по Запоріжжю, Балабиному, Таврійському, Гуляйпільському, Новоселівці, Долинці, Копанях, Преображенці, Микільському, Широкому, Данилівці, Єгорівці, Червоній Криниці та Любицькому.

Він додав, що 673 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Райське, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве та Нове Запоріжжя.

Також зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Розумівці та Воздвижівці, а 227 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Крім того, надійшло 267 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.