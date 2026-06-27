27 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 червня в Україні та світі відзначають День мікро-, малих і середніх підприємств, Міжнародний день амброзії, Всесвітній день працівників промисловості, Всесвітній день рибальства, Міжнародний день поінформованості про сколіоз, Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин, День народження банкомата, Всесвітній день мікробіома.

Православна церква вшановує пам'ять блаженного священномученика єпископа Миколая (Чарнецького); блаженного священномученика Омеляна (Ковча) та інших; святого преподобного Самсона, лікаря.

День 1583 Російська агресія - Day 1583 Russian aggression

День мікро-, малих і середніх підприємств

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES 71 / 279.

Міжнародний день амброзії

Щороку в останню суботу червня у світі відзначається Міжнародний день амброзії. Цю подію проголосила Генеральна Асамблея ООН у 2011 році.

Для багатьох мешканців планети пилок рослини в період цвітіння є дуже небезпечним. Він провокує виникнення алергічних реакцій у людей, які схильні до них, та напади бронхіальної астми в астматиків. Амброзія спричиняє загрозу і господарській діяльності людини, особливо в сільському господарству.

Вчені стверджують, що проблеми зі здоров’ям через амброзію недооцінюються та довели, що швидке розповсюдження рослини може призвести до збільшення кількості людей, схильних до алергії. У Європі налічується 20% хворих цією хронічною недугою.

Якщо не будуть прийматися заходи щодо викорінення рослини, то до 2050 року концентрація її пилку в Європі збільшиться учетверо, а у кожного другого європейця проявлятимуться різні алергічні реакції.

Всесвітній день працівників промисловості

Всесвітній день працівників промисловості є щорічним святкуванням, яке проводиться 27 червня на честь досягнень і боротьби промислових робітників світу.

Всесвітня організація промислових робітників була заснована в Чикаго в 1905 році і є профспілкою, яка виступає за права працівників і соціальну справедливість. Цей знаменний день є нагадуванням про боротьбу за справедливі умови праці, солідарність між працівниками та рівність на робочому місці.

Всесвітній день рибальства

Всесвітній день рибальства був заснований у 1984 році Всесвітньою конференцією з рибальства. З 2001 року він відзначається під офіційною егідою Організації Об’єднаних Націй. Основна мета цього дня – привернути увагу до необхідності захисту рибних популяцій та забезпечення довгострокової стійкості. День також покликаний підкреслити важливість рибальства для забезпечення засобів до існування, особливо в країнах, що розвиваються, і необхідність сталого управління для збереження морського біорізноманіття.

Стале рибальство має вирішальне значення для підтримання балансу морських екосистем. Надмірний вилов риби та неефективні методи рибальства мають руйнівний вплив на морське біорізноманіття. Для боротьби з цими проблемами організації та уряди в усьому світі впроваджують такі заходи, як квотування вилову риби, скорочення нелегального рибальства та просування практик, що мінімізують вплив на довкілля.

Міжнародний день поінформованості про сколіоз

З 2013 року відзначають Міжнародний день поінформованості про сколіоз, який припадає на останню суботу червня. Ініціаторкою дати виступила Асоціація сколіозу Великої Британії.

Подію започаткували для об’єднання людей, які постраждали від цієї недуги, підвищення обізнаності та розуміння суспільства про вплив захворювання на організм та наслідки, які воно може спричинити. Мета дня — об’єднати людей у всьому світі для поширення інформації про викривлення хребта, важливість ранньої діагностики та підтримки тих, хто живе з цим діагнозом. В деяких країнах часто використовують фіксовану дату — 26 червня, проте міжнародна спільнота за ініціативою засновників орієнтується на останню суботу місяця.

Викривлення хребта вважають підступною хворобою. На початковій стадії вона непомітна, тому більшість пацієнтів не звертається до спеціалістів відразу. Здебільшого сколіоз починає прогресувати в 10-15 років у зв’язку з невідповідністю розвитку кісткових та м’язових тканин у цьому віці.

За результатами проведених досліджень, які проводились в 10 східноєвропейських країнах у 2015-2018 рр., в Україні у 23% дітей є проблеми з викривленням хребта. Це найгірша ситуація серед країн, які досліджувались. В середньому у світі рівень захворюваності на сколіоз знаходиться в межах 15-17%.

День народження банкомата

Днем народження банкомата вважається 27 червня. У цей день у 1967 році перший автомат з видачі готівки було встановлено в британському банку. Його вартість становила 18000 доларів, що на той час вважалося астрономічною сумою.

Всесвітній день мікробіома

Метою свята є підвищення суспільної свідомості про яскравий та різноманітний світ мікробів, які нас оточують. Мікроорганізми живуть у ґрунті, рослинному і тваринному світі, продуктах харчування, а найголовніше – у людському організмі, безпосередньо впливають на стан здоров’я та самопочуття. Мікроорганізми всередині нас є частиною важливих процесів, від травлення і до настрою.

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Народилися в цей день:

120 років від дня народження Пантелеймона (Панька) Онуфрійовича Сітька (1906-1985), українського генетика, зоолога, одного із засновників Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, організатора й активного члена Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова;

110 років від дня народження Дарії-Тетяни Ємець-Кравців (1916-2007), української художниці, хореографині, танцюристки, дочки громадсько-політичного та культурного діяча, художника М.Кравціва (Канада);

90 років від дня народження Миколи Олександровича Мазуренка (1936), українського вченого-зоотехніка, автора 10 свідоцтв та патентів;

60 років від дня народження Олександра Володимировича Сіончука (1966), українського трубача, диригента, педагога.

Ще цього дня:

1663 - У Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада) на якій гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Брюховецького;

1931 - У США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота;

1964 - У Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

2001 - У Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників;

2017 – У результаті теракту в Києві загинув командир спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.

Церковне свято

27 червня Православна Церква вшановує пам’ять преподобного Самсона, що з давніх часів вважається покровителем мандрівників і хворих.

Святий Самсон жив у V-VI століттях у Римі та походив із заможної і благочестивої родини. Отримавши прекрасну освіту, він особливо зацікавився медициною і безкоштовно лікував людей, які не мали коштів.

Після смерті батьків він роздав своє майно нужденним, а сам оселився у відлюдному місці поблизу Константинополя. Згодом Самсон переїхав у невеличкий дім, де почав приймати жебраків, подорожніх та тяжко хворих.

За переказами, він чудесним чином зцілив імператора Юстиніана лише дотиком руки. У подяку імператор хотів щедро винагородити святого, але той попросив лише про одне - побудувати лікарню та дім для мандрівників.

Також цього дня вшановується чудотворна Корецька ікона Божої Матері "Споручниця грішних" - один із найшанованіших образів в Україні.

Відомості про ікону сягають XVII століття, коли вона перебувала в замку князів Корецьких і мала назву "Благодатна". За різними версіями, святиню могли привезти як із Константинополя, так і з Риму, а деякі перекази пов’язують її навіть із святою Марією Єгипетською.

Після смерті князя Самуїла святиню передали до Свято-Троїцького жіночого монастиря в Корці, де вона зберігається і сьогодні. Перенесення ікони відбулося 1622 року - саме з того часу встановлено день її святкування.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро, Іванна.

З прикмет цього дня:

Якщо зранку квіти залишалися закритими - очікували дощу. Ясне небо віщувало спекотне літо. Велика кількість бджіл у повітрі вказувала на майбутню посуху. Затяжний дощ - на вогке бабине літо.

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