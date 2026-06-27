Інтерфакс-Україна
Події
05:39 27.06.2026

На Сумщині розпочав роботу регіональний молодіжний Конгрес України

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У Сумській області розпочав роботу регіональний молодіжний Конгрес України, який відкриває молоді більше можливостей впливати на регіональну молодіжну політику, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Це нова платформа, де молодь зможе пропонувати власні ідеї, ініціювати проєкти та долучатися до рішень, важливих для розвитку Сумщини і держави. Його створення відкриває для молоді більше можливостей впливати на регіональну молодіжну політику", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, до першого засідання долучився 51 представник від кожної громади області. Це активна молодь, яка вже сьогодні працює для своїх громад.

Віз додав, що під час установчого засідання обрали керівництво конгресу та делегатів, які представлятимуть Сумщину на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.

Григоров подякував президенту Володимиру Зеленському та Офісу президента України за ініціативу створення Палати регіональних молодіжних конгресів.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2703

Теги: #сумська #конгрес #молодь

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