Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду у Вашингтоні

Ізраїль, Ліван та США підписали рамкову тристоронню угоду, яка передбачає початок часткового виведення ізраїльських військ із південної частини Лівану, повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, представники Ізраїлю, Лівану та США провели церемонію підписання в Державному департаменті щодо того, що вони називають тристоронньою угодою між їхніми країнами, яка передбачає початок виведення сил ЦАХАЛ із невеликих частин південного Лівану.

Державний секретар США Марко Рубіо у своїй вступній промові визнав обмежений характер домовленості, назвавши її "початком початку". "Цей перший крок іноді є найважчим, але це важливий крок, який ми зробили разом", – сказав він.

"Попереду ще багато роботи. Ми жодним чином не недооцінюємо складність завдання, але розуміємо його важливість і маємо честь бути частиною цього процесу", – додав Рубіо, відзначивши послів Ізраїлю та Лівану в США, які очолювали переговорні делегації під час п'яти раундів перемовин, що почалися у квітні.

Рубіо не вдається в деталі угоди, які не були оприлюднені.

Водночас посол Лівану Нада Хамаде заявила, що "тристороння рамкова угода, яку ми підписуємо сьогодні, є першим кроком на шляху до відновлення суверенітету та територіальної цілісності Лівану, забезпечення постійного припинення бойових дій, повернення людей на їхні землі та можливості жити в мирі, безпеці й добробуті".

"Ця зустріч була довгою і складною. Ми вдячні приймаючій стороні та двом делегаціям за співпрацю", – сказала вона, натякаючи на Ізраїль.

"Ця подія стала можливою завдяки лідерству президента Лівану Джозефа Ауна, наполегливості прем'єр-міністра Навафа Салама, стійкості посла Сімона Карама та патріотизму Збройних сил Лівану", – додала вона.

Посол Ізраїлю Єхієль Лейтер подякував Хамаде, назвавши її "дуже жорстким переговорником".

"Ви та ваша команда показали приклад патріотизму до своєї країни. Ви боретеся як левиця, пані посол", – сказав він.

Лейтер зазначив, що розпочав цей раунд переговорів у вівторок із попередження про можливий "зрив", після того як США вирішили включити припинення вогню в Лівані до меморандуму з Іраном.

За його словами, Іран і його союзники прагнули зірвати процес, але цьому вдалося запобігти завдяки лідерству Рубіо.

"Ми повернули потяг на рейки, і він рухається у правильному напрямку. Кінцева зупинка – мир між нашими країнами", – сказав Лейтер.

Він додав, що угода стала можливою завдяки стійкості мешканців півночі Ізраїлю, ЦАХАЛ та уряду Біньяміна Нетаньягу.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/the-beginning-of-the-beginning-israel-lebanon-sign-deal-for-idf-to-start-partially-withdrawing-from-lebanon/