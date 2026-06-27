Інтерфакс-Україна
Події
02:36 27.06.2026

Пишний закликав інвесторів вкладати кошти в Україну на URC 2026

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Голова Національного банку України Андрій Пишний закликав інвесторів вкладати кошти в Україну, заявивши на бізнес-панелі Ukraine Recovery Conference 2026 про макрофінансову стабільність та рекордну прибутковість банківського сектору, а також про подальшу приватизацію двох державних банків.

"Інвестуйте в Україну зараз. Це моє головне послання на бізнес-панелі Ukraine Recovery Conference 2026. Поряд з міжнародною допомогою, нам потрібен приватний капітал, щоб відбудувати країну. І Україна вже має що запропонувати інвесторам", – написав він у соцмережі Х у п'ятницю.

За словами Пишного, попри тривалість повномасштабної війни з Росією вже п'ятий рік, фінансовий сектор працює ефективно. Забезпечено макрофінансову стабільність, гривня користується безпрецедентною довірою, а банки демонструють рекордну прибутковість та нарощують кредитування.

"Немає таких бар'єрів, які ми як регулятор не хотіли б обговорювати, щоб українські сектори – DIB, агробізнес, банківська справа та страхування – могли залучати потужних інвесторів та стабільний приплив капіталу. Наше завдання – прозоре, зрозуміле та надійне середовище", – наголосив голова Нацбанку.

За його словами, триває робота над цими ключовими напрямками: розвиток ринків капіталу, система страхування від воєнних ризиків та подальша лібералізація валюти. Він наголосив, що ооблива увага приділяється створенню сучасної інфраструктури ринків капіталу спільно з ЄБРР та партнерами.

"Ті, хто адекватно оцінює Україну, вже інвестують: Crédit Agricole, http://ZEN.com, PZU. Приватизація двох державних банків попереду. Не потрібно чекати "ідеального моменту". Україна вже довела свою здатність керувати ризиками та забезпечувати стабільність", – резюмував Пишний.

Джерело: https://x.com/Pyshnyy/status/2070577767687577777

Теги: #пишний #інвестори #urc

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