На фронті відбулось 205 боїв за добу, найбільше на покровському та слов'янському напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 205 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та слов'янському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом протягом поточної доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. Агресор завдав трьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет, 56 авіаційних ударів (170 керованих авіаційних бомб), залучив для ударів 5936 дронів-камікадзе та здійснив 2052 обстріли позицій наших військ та населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося дев'ять боєзіткнень із противником, три бої тривають дотепер. Водночас окупанти здійснили 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили п'ять штурмових дій загарбників у районі населеного пункту Стариця. Одне боєзіткнення триває.

На куп'янському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Колісниківка, Новоплатонівка та в напрямку Богуславки. Усі атаки успішно відбито.

На лиманському напрямку зафіксовано дев'ять ворожих атак. Українські захисники відбили вісім спроб загарбників просунутися в районах Ставків, Дробишевого, Лиману, Озерного та в напрямку Новоєгорівки, Шийківки. Одне боєзіткнення триває.

На слов'янському напрямку противник 24 рази намагався вклинитися в українську оборону. 21 атаку відбито поблизу Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Рай-Олександрівка. Три боєзіткнення тривають.

На краматорському напрямку зафіксовано одну штурмову дію окупантів у напрямку населеного пункту Миколаївка.

На костянтинівському напрямку окупанти здійснили одинадцять атак. Дев'ять штурмів відбито поблизу населених пунктів Плещіївка, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, два боєзіткнення досі тривають.

На покровському напрямку від початку доби зафіксовано 28 штурмових дій агресора. Українські оборонці вже відбили 25 атак у районах Родинського, Сергіївки, Удачного, Софіївки, Новоолександрівки, Дорожнього, Василівки та в бік населених пунктів Торецьке, Затишок, Матяшеве, Гришине, Новопавлівка, Вільне, Новий Донбас, Білицьке, Новомиколаївка. Три атаки тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні втрати ворога на Покровському напрямку склали 38 окупантів ліквідованими та 17 пораненими. Знешкоджено одну одиницю автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки та 218 безпілотних літальних апаратів. Також пошкоджено одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку противник один раз атакував у районі Вороного.

На гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак у районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Чарівне та у бік Добропілля, Цвіткового. Усі штурми успішно відбито.

На оріхівському напрямку українські захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Лугівського.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RU6wJH4isbvDutbQv5ZHtahJZTCK4BYwCWXmHafP6uWgMQRr7xumUgmWqgyoL7kil