Інтерфакс-Україна
Події
00:40 27.06.2026

Атака дрона на Сумщину: загинув чоловік у приватному домогосподарстві

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Російські окупанти атакували безпілотником приватне домогосподарство в Сумській області, внаслідок цього загинув літній чоловік, повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

"Унаслідок російської атаки в Сумському районі загинув цивільний чоловік. Цього вечора ворожий ударний безпілотник поцілив по приватному домогосподарству у Верхньосироватській громаді", – написав він у Телеграм.

За словами Григорова, в господарському приміщенні на момент атаки перебував власник. 66-річний чоловік загинув на місці.

Він додав, що ворог продовжує атакувати житловий сектор та об'єкти цивільної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2714

Теги: #сумська #атака #жертва

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