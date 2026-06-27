Уже двоє постраждалих через атаку РФ у Запоріжжі

Дві людини постраждали внаслідок удару російських окупантів по Запоріжжю в ніч на суботу, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Вже двоє поранених- збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – пише він у Телеграм.

Як повідомлялося, російські безпілотники атакують обласний центр Запоріжжя, виникла пожежа на території промислового підприємства та пошкоджено житловий будинок.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42800