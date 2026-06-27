США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку в Ормузькій протоці

США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку безпілотника на вантажне судно в Ормузькій протоці, заявили в Центральному командуванні США.

"26 червня Центральне командування США (CENTCOM) завдало ударів по Ірану у відповідь на вчорашній напад на комерційне судно, яке проходило Ормузькою протокою", – йдеться в заяві Центкому в соцмережі Х.

Як повідомляється, американські літаки завдали ударів по іранських місцях зберігання ракет та безпілотників, а також по берегових радарах після того, як 25 червня Іран збив безпілотник "Ever Lovely" з одностороннього удару. Вантажне судно під прапором Сінгапуру виходило з Ормузької протоки вздовж узбережжя Оману на момент нападу Ірану.

"Необґрунтована агресія проти комерційного судноплавства з боку іранських сил явно порушила режим припинення вогню. Крім того, небезпечна поведінка Ірану підірвала свободу судноплавства, оскільки торгівля все більше протікає через життєво важливий міжнародний торговий коридор", – сказано в повідомленні.

У американському командуванні додали, що сили Центкому продовжують забезпечувати координацію безпечного проходу та підтримку комерційних суден, що проходять протокою. Американські військові залишаються присутніми та пильними, щоб забезпечити дотримання всіх аспектів угоди з Іраном, їх виконання та повну чинність.

Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2070607101207232829