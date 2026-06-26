Інтерфакс-Україна
Події
23:33 26.06.2026

У музеї народної архітектури заклали каміння у фундамент кримськотатарської садиби

1 хв читати

У музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові у День національного кримськотатарського прапора заклали каміння у фундамент майбутньої кримськотатарської садиби.

"Зроблено ескізи багатьох унікальних кримськотатарських садиб з різних куточків півострова. Тут буде велика територія, де постануть ці садиби – ви нібито входите у маленький Крим. І сьогодні ми закладаємо перші каміння у фундамент традиційної кримськотатарської садиби з села Бахча-Елі Карасубазарського району (перейменовано у Білогірський район після депортації кримських татар з Криму в 1944 р. – ІФ-У)", – сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Під час церемонії у фундамент садиби також заклали жменю кримської землі.

Експозиція "Кримськотатарська садиба" стане новим музейним простором, де буде відтворено архітектуру різних регіонів Криму – степового, гірського, прибережного.

Теги: #пирогово #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:19 26.06.2026
Зеленський: Крим – у центрі політики гарантування справедливості для України

Зеленський: Крим – у центрі політики гарантування справедливості для України

16:01 26.06.2026
Джемілєв закликав співвітчизників у Криму зберігати пильність: загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей

Джемілєв закликав співвітчизників у Криму зберігати пильність: загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей

15:48 26.06.2026
Успішні удари по військових об'єктах ворога в Криму значно наближає день повного звільнення півострова – лідер кримськотатарського народу

Успішні удари по військових об'єктах ворога в Криму значно наближає день повного звільнення півострова – лідер кримськотатарського народу

18:45 25.06.2026
Окупаційна адміністрація Криму визнає неможливість впоратися з наслідками ударів Сил оборони – Зеленський

Окупаційна адміністрація Криму визнає неможливість впоратися з наслідками ударів Сил оборони – Зеленський

16:14 25.06.2026
Українцям в Криму слід бути обережними і пам'ятати про активність каральних органів окупантів – аналітик

Українцям в Криму слід бути обережними і пам'ятати про активність каральних органів окупантів – аналітик

16:13 25.06.2026
Тука про транспортну блокаду Криму: думаю, що протягом приблизно двох тижнів все дійде до логічного кінця

Тука про транспортну блокаду Криму: думаю, що протягом приблизно двох тижнів все дійде до логічного кінця

21:53 24.06.2026
Зеленський: Операція щодо Криму чітко прорахована, Україна розраховує на підтримку партнерів

Зеленський: Операція щодо Криму чітко прорахована, Україна розраховує на підтримку партнерів

11:22 24.06.2026
СБУ уразила системи ППО та військові аеродроми ворога в тимчасово окупованому Криму

СБУ уразила системи ППО та військові аеродроми ворога в тимчасово окупованому Криму

14:24 23.06.2026
ССО ЗСУ: Знищено міст через Північнокримський канал

ССО ЗСУ: Знищено міст через Північнокримський канал

15:29 22.06.2026
Міноборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму

Міноборони України: закриваємо пляжний сезон у Криму

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

ОСТАННЄ

Уже двоє постраждалих через атаку РФ у Запоріжжі

США завдали ударів по військових об'єктах Ірану у відповідь на атаку в Ормузькій протоці

Зеленський призначив Ігоря Брусила послом в Республіці Мальта і в Республіці Сан-Марино

Атака ворожих дронів на Запоріжжя: пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок

Омбудсмени України та Росії обговорили механізми обміну військовополоненими

Наступна конференція з питань відновлення України відбудеться у 2027 році в Естонії

Кількість жертв землетрусу у Венесуелі зросла до 920 людей

Окупанти з дрону обстріляли цивільне авто у Херсоні, загинув чоловік – ОВА

Зеленський звільнив послів України в Омані, в Республіці Кіпр та у В'єтнамі і Камбоджі

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА