У музеї народної архітектури заклали каміння у фундамент кримськотатарської садиби

У музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові у День національного кримськотатарського прапора заклали каміння у фундамент майбутньої кримськотатарської садиби.

"Зроблено ескізи багатьох унікальних кримськотатарських садиб з різних куточків півострова. Тут буде велика територія, де постануть ці садиби – ви нібито входите у маленький Крим. І сьогодні ми закладаємо перші каміння у фундамент традиційної кримськотатарської садиби з села Бахча-Елі Карасубазарського району (перейменовано у Білогірський район після депортації кримських татар з Криму в 1944 р. – ІФ-У)", – сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Під час церемонії у фундамент садиби також заклали жменю кримської землі.

Експозиція "Кримськотатарська садиба" стане новим музейним простором, де буде відтворено архітектуру різних регіонів Криму – степового, гірського, прибережного.