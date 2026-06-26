23:11 26.06.2026
Зеленський призначив Ігоря Брусила послом в Республіці Мальта і в Республіці Сан-Марино
Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила послом в Республіці Мальта і в Республіці Сан-Марино, повідомляє пресслужба глави держави.
Відповідні укази №537 і №538 оприлюднені на сайті президента в п'ятницю.
Раніше Брусило обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України.
Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/5372026-60057
https://www.president.gov.ua/documents/5382026-60061