Інтерфакс-Україна
Події
22:24 26.06.2026

Атака ворожих дронів на Запоріжжя: пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок

1 хв читати

Російські безпілотники атакують обласний центр Запоріжжя, виникла пожежа на території промислового підприємства та пошкоджено житловий будинок, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Ворог не припиняє атаки на Запоріжжя. Через російський безпілотник виникла пожежа на території одного з промислових підприємств", – написав він у Телеграм.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, зазначив Федоров.

"Виникла пожежа, є руйнування: чергова атака на АЗС у Запоріжжі. Російські безпілотники атакують обласний центр", – пише він.

За словами Федорова, попередньо, є пошкодження житлового будинку.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42778

Теги: #запоріжжя #пошкодження #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:58 26.06.2026
УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

15:50 26.06.2026
У Запоріжжі вже 15 постраждалих від удару РФ, серед них – дитина

У Запоріжжі вже 15 постраждалих від удару РФ, серед них – дитина

14:25 26.06.2026
До дев'яти збільшилась кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю – ОВА

До дев'яти збільшилась кількість постраждалих від ворожого удару по Запоріжжю – ОВА

12:15 26.06.2026
Шестеро поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

Шестеро поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

08:50 26.06.2026
У Запоріжжі через ворожу атаку на житловий будинок троє людей травмовані – ДСНС

У Запоріжжі через ворожу атаку на житловий будинок троє людей травмовані – ДСНС

03:00 26.06.2026
У Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала жінка, пошкоджено приватний будинок – ОВА

У Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала жінка, пошкоджено приватний будинок – ОВА

02:10 26.06.2026
Сили оборони відбили з початку доби 213 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 213 ворожих атак – Генштаб

09:24 25.06.2026
Жінку поранено через атаку ворожого БпЛА в Запоріжжі – ОВА

Жінку поранено через атаку ворожого БпЛА в Запоріжжі – ОВА

17:41 24.06.2026
До шести збільшилась кількість поранених через російський удар по пляжу у Запоріжжі – ОВА

До шести збільшилась кількість поранених через російський удар по пляжу у Запоріжжі – ОВА

16:54 24.06.2026
Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

Окупанти завдали удару по прибережній зоні в Запоріжжі, поранені 3 дітей – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

ОСТАННЄ

Омбудсмени України та Росії обговорили механізми обміну військовополоненими

Наступна конференція з питань відновлення України відбудеться у 2027 році в Естонії

Кількість жертв землетрусу у Венесуелі зросла до 920 людей

Окупанти з дрону обстріляли цивільне авто у Херсоні, загинув чоловік – ОВА

Зеленський звільнив послів України в Омані, в Республіці Кіпр та у В'єтнамі і Камбоджі

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

Кличко як голова асоціації міст закликав на URC 2026 до зміцнення самоврядування в Україні

Про $18 млн міжнародної підтримки для "Укрзалізниці" домовились на URC 2026 – Кулеба

Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА