Атака ворожих дронів на Запоріжжя: пожежа на підприємстві, пошкоджено житловий будинок

Російські безпілотники атакують обласний центр Запоріжжя, виникла пожежа на території промислового підприємства та пошкоджено житловий будинок, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Ворог не припиняє атаки на Запоріжжя. Через російський безпілотник виникла пожежа на території одного з промислових підприємств", – написав він у Телеграм.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, зазначив Федоров.

"Виникла пожежа, є руйнування: чергова атака на АЗС у Запоріжжі. Російські безпілотники атакують обласний центр", – пише він.

За словами Федорова, попередньо, є пошкодження житлового будинку.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/42778