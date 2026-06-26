Омбудсмени України та Росії обговорили механізми обміну військовополоненими

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець обговорив з російською колегою Яною Лантратовою додаткові механізми обміну військовополоненими, пошук та верифікацію зниклих безвісти, моніторинг умов тримання полонених та звільнення цивільних заручників.

"Головне завдання – прискорити процес повернення наших громадян з російського полону! Сьогодні провів чергову робочу зустріч з російською Уповноваженою з прав людини Я. Лантратовою", – написав він у Телеграм.

Сторони обговорили додаткові механізми організації обмінів військовополоненими. Окрема тема – українські військові, які пройшли Оленівку. Лубінець зазначив, що передав лист від матерів, родин хлопців, які постраждали в Оленівці.

Він зазначив, що також підняли питання щодо пошуку та верифікації осіб з числа зниклих безвісти.

Окремо Лубінець акцентував увагу на моніторингу умов тримання українських військовополонених, порушив питання верифікації цивільних заручників та їхнього звільнення.

Крім того, сторони обговорили взаємну передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам та домовилися про подальше розширення гуманітарного треку в інтересах людей.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленкьий повідомив про звільнення 160 українських військовослужбовців з російського полону, де вони перебували з 2022 року.