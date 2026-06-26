Наступна конференція з питань відновлення України відбудеться у 2027 році в Естонії

Чергова, шоста Конференція з відновлення України відбудеться у 2027 році в Таллінні, повідомило у п'ятницю МЗС Естонії.

"Проведення Конференції в Естонії є знаком нашої відданості продовженню довгострокової підтримки України та просуванню цього стратегічного процесу на міжнародному рівні", – наводить пресслужба МЗС слова міністра закордонних справ Маргуса Цахкна.

Цахкна повідомив, що мета Естонії – залучити до підготовки та організації конференції інші країни Північної Європи та Балтії (NB8).

У п'ятницю в Гданську офіційно завершилася п'ята Конференція з відновлення України. По завершенні конференції організатор, Польща, передала естафету Естонії.