21:09 26.06.2026
Наступна конференція з питань відновлення України відбудеться у 2027 році в Естонії
Чергова, шоста Конференція з відновлення України відбудеться у 2027 році в Таллінні, повідомило у п'ятницю МЗС Естонії.
"Проведення Конференції в Естонії є знаком нашої відданості продовженню довгострокової підтримки України та просуванню цього стратегічного процесу на міжнародному рівні", – наводить пресслужба МЗС слова міністра закордонних справ Маргуса Цахкна.
Цахкна повідомив, що мета Естонії – залучити до підготовки та організації конференції інші країни Північної Європи та Балтії (NB8).
У п'ятницю в Гданську офіційно завершилася п'ята Конференція з відновлення України. По завершенні конференції організатор, Польща, передала естафету Естонії.