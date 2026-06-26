Кількість жертв землетрусу у Венесуелі зросла до 920 людей

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Венесуелі зросла до 920 осіб, повідомляє у п'ятницю CNN із посиланням на голову Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігеса.

Раніше в п'ятницю надходили дані про 589 жертв.

Понад 3 тисячі людей постраждали.

У середу ввечері за місцевим часом (після 01:00 у четвер) та в четвер уранці у Венесуелі сталися землетруси магнітудою 7,2, 7,5 та 4,5.

Підземні поштовхи призвели до руйнівних наслідків, зруйновано багато будівель.