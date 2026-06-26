Інтерфакс-Україна
Події
20:52 26.06.2026

Кількість жертв землетрусу у Венесуелі зросла до 920 людей

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Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Венесуелі зросла до 920 осіб, повідомляє у п'ятницю CNN із посиланням на голову Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігеса.

Раніше в п'ятницю надходили дані про 589 жертв.

Понад 3 тисячі людей постраждали.

У середу ввечері за місцевим часом (після 01:00 у четвер) та в четвер уранці у Венесуелі сталися землетруси магнітудою 7,2, 7,5 та 4,5.

Підземні поштовхи призвели до руйнівних наслідків, зруйновано багато будівель.

 

Теги: #землетрус #венесуела #жертви

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