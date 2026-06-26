Інтерфакс-Україна
Події
20:27 26.06.2026

Зеленський звільнив послів України в Омані, в Республіці Кіпр та у В'єтнамі і Камбоджі

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Зеленський звільнив послів України в Омані, в Республіці Кіпр та у В'єтнамі і Камбоджі

Президент Володимир Зеленський своїми указами звільнив послів України в Омані, в Республіці Кіпр та у В'єтнамі і Камбоджі, посла у Сан-Марино та в Республіці Мальта – призначив.

Так, указом 534/2026 від 26 червня було звільнено Ольгу Селих з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман, указом 535/2026 звільнено Сергія Ніжинського з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр, указом 536/2026 – Олександра Гамана з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В'єтнам та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа.

Іншими указами президент призначив посла. Так, указом 537/2026 призначено Ігоря Брусила Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сан-Марино та Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Мальта

Джерело:

https://www.president.gov.ua/documents/5342026-60049

https://www.president.gov.ua/documents/5352026-60053

https://www.president.gov.ua/documents/5362026-60045

https://www.president.gov.ua/documents/5372026-60057

https://www.president.gov.ua/documents/5382026-60061

Теги: #посли #зеленський #ротація

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