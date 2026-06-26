Інтерфакс-Україна
Події
20:10 26.06.2026

Зеленський про URC 2026: Є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 млрд

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19298

За результатами конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську досягнуто 160 угод загальним обсягом понад EUR10 євро, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже в Києві з результатами конференції в Гданську прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Ми обговорювали домовленості: є для України 160 угод, загальний обсяг – понад EUR10 мільярдів", – сказав він у вечірньому зверненні у п'ятницю.

За словами президента, важливий напрям – енергетика та відновлення в регіонах.

"Зараз, за літній час, треба максимально виконати плани стійкості областей і громад. Це принципово. Угоди, які привезені з конференції, мають доповнювати цю роботу".

Як повідомлялося, Конференція з питань відновлення України (URC 2026) відбулася у місті Гданськ 25-26 червня за спільної організації Республіки Польща та України. Захід зібрав майже вдвічі більше учасників, ніж попередня URC 2025 у Римі, та також стала найбільшою за конкретними досягнутими угодами. Учасниками бізнес ярмарки стало 220 підприємств, в тому числі найбільша бізнес-делегація з України з 82 компаній.

Конференція у Гданську стала черговим міжнародним форумом після попередніх конференцій у Лугано, Лондоні, Берліні та Римі. На церемонії закриття організатори офіційно передали естафету проведення наступної конференції Естонії та її столиці Таллінну.

 

Теги: #urc_2026 #угоди #зеленський

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