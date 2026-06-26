Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

Фото: https://www.president.gov.ua/

З початку 2026 року за обміном повернуто з російського полону 1596 громадян України, з початку повномасштабної війни – понад 9500, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вже більш ніж 9500 людей повернули від початку повномасштабної війни. Тільки вже за цей рік – 1596 наших українців та українок. Очікуємо також наступні етапи", – сказав він у вечірньому зверненні, оприлюдненому у Телеграмі очільника держави у п'ятницю.

Як повідомлялося раніше у цей день, сьогодні пройшов черговий 76-й обмін полоненими з російськими окупантами. Зеленський повідомив про звільнення 160 українських військовослужбовців з російського полону, де вони перебували з 2022 року.

"Дякую команді, яка займається перемовинами, і кожному нашому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нас, для України. Наша наступальна активність на фронті та відбиття російських штурмів – це можливість в тому числі повернути наших із Росії", – сказав Зеленський увечері. "Особливо я хочу подякувати всім, хто не залишає людей після того, як вони повертаються, – не залишає без належної підтримки. Адаптація, необхідне лікування, вирішення соціальних питань – усе це важливо, і небайдужість має бути, підтримка має бути", – додав президент.