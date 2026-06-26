Інтерфакс-Україна
Події
19:50 26.06.2026

Кличко як голова асоціації міст закликав на URC 2026 до зміцнення самоврядування в Україні

1 хв читати
Кличко як голова асоціації міст закликав на URC 2026 до зміцнення самоврядування в Україні
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Продовження реформи місцевого самоврядування та його зміцнення є необхідною та вкрай важливою реформою на шляху України до ЄС та до перемоги у війні із путінською Росією, заявив мер Києва, голова асоціації міст України на брифінгу на Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську у п'ятницю.

"Місцеве самоврядування – це основа кожної демократичної країни… Ми боремось для того, щоб стати демократичною Україною, і одночасно руйнувати демократичні інституції – це неправильно", – сказав він.

Кличко зазначив, що не хотів би піднімати таке гостре питання на Конференції з відновлення, бо у будь-якій країні існують непрості стосунки місцевою та центральної влади.

"Відносно складних стосунків, я можу так сказати, що на сьогоднішній день більше трьохсот керівників громад викинуті по різним причинам від виконання своїх обов'язків і замість них поставлено військову адміністрацію", – в той же час зауважив голова Асоціації міст.

"Розуміємо, що війна, але в ніякому разі війна не повинна бути тим захистом, коли руйнується ключовий демократичний принцип. Ми не повинні забувати, за що ми боремось", – додав мер Києва.

Кличко сказав, що не розуміє, яку функцію виконує начальник Київської міської військової адміністрації, бо він не є військовим та не служив в армії.

Теги: #самоврядування #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 26.06.2026
Київ розраховує профінансувати 30 млрд грн Плану підготовки до зими вартістю 30 млрд грн 50:50 з урядом – мер

Київ розраховує профінансувати 30 млрд грн Плану підготовки до зими вартістю 30 млрд грн 50:50 з урядом – мер

14:54 26.06.2026
Кличко обговорив з керівництвом Pesa відкриття сервісного центру для польських трамваїв у Києві

Кличко обговорив з керівництвом Pesa відкриття сервісного центру для польських трамваїв у Києві

14:39 26.06.2026
Кличко на полях URC 2026 обговорив співпрацю з ЄБРР, ООН-Хабітат та польськими урядовцями

Кличко на полях URC 2026 обговорив співпрацю з ЄБРР, ООН-Хабітат та польськими урядовцями

17:13 24.06.2026
В одному з ліцеїв в центрі Києва відкрили нове сучасне укриття

В одному з ліцеїв в центрі Києва відкрили нове сучасне укриття

12:03 23.06.2026
У столиці на Оболоні відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст за підтримки Литви

У столиці на Оболоні відкрили Вільнюський сквер та пішохідний міст за підтримки Литви

19:21 22.07.2025
Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

13:41 24.06.2025
УДАР запропонував проєкт закону, спрямований на захист місцевого самоврядування

УДАР запропонував проєкт закону, спрямований на захист місцевого самоврядування

14:23 06.06.2025
Зеленський: мир - завдання не тільки для політиків, а і для місцевого самоврядування

Зеленський: мир - завдання не тільки для політиків, а і для місцевого самоврядування

19:18 17.04.2025
Центральна влада чинить тиск на місцеве самоврядування - Кличко

Центральна влада чинить тиск на місцеве самоврядування - Кличко

20:25 18.03.2025
ЄС, держави-члени та партнери запускають III фазу "U-LEAD з Європою": 62 млн євро спрямують на посилення місцевого самоврядування та розвиток

ЄС, держави-члени та партнери запускають III фазу "U-LEAD з Європою": 62 млн євро спрямують на посилення місцевого самоврядування та розвиток

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік захист в ЄС для українців. Є виняток – чоловіки призовного віку

ОСТАННЄ

Зеленський: З початку 2026р. в Україну за обміном повернуто 1596 українців та українок

Про $18 млн міжнародної підтримки для "Укрзалізниці" домовились на URC 2026 – Кулеба

Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

АОЗ оголосила тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності

НАБУ повідомило про причетність свого працівника до переправлення ухилянтів через кордон

Цифровізація держпослуг є найкращим способом запобігти корупції – Качка

Президенти України та Латвії обговорили співпрацю в оборонній сфері

БпЛА поцілив в АЗС у Харкові, спалахнула пожежа

Швеція та НЕФКО запускають проєкти модернізації систем водовідведення в Полтаві, Доброславі та Коблевому

Ветеранам надаватиметься пріоритет у конкурсах на держслужбу – перший віцеспікер Ради Корнієнко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА