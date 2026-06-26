Кличко як голова асоціації міст закликав на URC 2026 до зміцнення самоврядування в Україні

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Продовження реформи місцевого самоврядування та його зміцнення є необхідною та вкрай важливою реформою на шляху України до ЄС та до перемоги у війні із путінською Росією, заявив мер Києва, голова асоціації міст України на брифінгу на Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську у п'ятницю.

"Місцеве самоврядування – це основа кожної демократичної країни… Ми боремось для того, щоб стати демократичною Україною, і одночасно руйнувати демократичні інституції – це неправильно", – сказав він.

Кличко зазначив, що не хотів би піднімати таке гостре питання на Конференції з відновлення, бо у будь-якій країні існують непрості стосунки місцевою та центральної влади.

"Відносно складних стосунків, я можу так сказати, що на сьогоднішній день більше трьохсот керівників громад викинуті по різним причинам від виконання своїх обов'язків і замість них поставлено військову адміністрацію", – в той же час зауважив голова Асоціації міст.

"Розуміємо, що війна, але в ніякому разі війна не повинна бути тим захистом, коли руйнується ключовий демократичний принцип. Ми не повинні забувати, за що ми боремось", – додав мер Києва.

Кличко сказав, що не розуміє, яку функцію виконує начальник Київської міської військової адміністрації, бо він не є військовим та не служив в армії.