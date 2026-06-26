Про $18 млн міжнародної підтримки для "Укрзалізниці" домовились на URC 2026 – Кулеба

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Під час Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) залучено майже $18 млн міжнародної підтримки на проєкти "Укрзалізниці", які дозволять посилити стійкість залізниці в воєнних умовах та продовжити її інтеграцію до європейської транспортної системи, повідомив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

"Майже $18 млн міжнародної підтримки залучили для реалізації нових проєктів Укрзалізниці під час Ukraine Recovery Conference 2026. Це рішення, які допоможуть одночасно посилити стійкість української залізниці в умовах війни та продовжити її інтеграцію до європейської транспортної системи", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За його словами, найбільший пакет підтримки – $10 млн додаткового грантового фінансування в межах проєкту RELINC, який реалізується за підтримки Світового банку та Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). "Кошти будуть спрямовані на захист критичної залізничної інфраструктури, яка щодня працює під загрозою російських атак, забезпечуючи безперервність пасажирських перевезень, евакуаційних та гуманітарних рейсів", зазначив Кулеба.

"Ще близько 6 млн євро грантового фінансування залучаємо разом із PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. у межах програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027. Проєкт передбачає модернізацію інфраструктури на лінії №101 у Верхраті та реконструкцію вокзалу у Львові із створенням повністю безбар'єрного простору: нових платформ, ліфтів, ескалаторів та сучасної інфраструктури для маломобільних пасажирів", – додав він

Крім цього Кулеба повідомив про підготовку до впровадження Європейської системи управління залізничним рухом (ERTMS). "Разом зі Swedfund International AB залучаємо близько 1 млн євро грантового фінансування для розробки техніко-економічного обґрунтування та дорожньої карти впровадження ERTMS – одного з ключових елементів інтеграції української залізниці до єдиної транспортної мережі Європейського Союзу", – повідомив віцепрем'єр.