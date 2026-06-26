Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що Іран порушив режим припинення вогню, завдавши удару по суднах в Ормузькій протоці за допомогою безпілотників.

"Іран атакував за допомогою щонайменше чотирьох дронів-камікадзе судна, що перетинали Ормузьку протоку. Один із дронів завдав серйозного удару по верхній палубі великого й дуже дорогого вантажного судна", – написав голова Білого дому в соцмережі Truth Social.

"Збитки були завдані, але судно змогло продовжити свій шлях. Ми збили три інших дрони", – зазначив Трамп.

За його словами, це "безглузде порушення" режиму припинення вогню.

Спочатку повідомлення про те, що судно отримало пошкодження від удару дрона в Ормузькій протоці, надходили у четвер.