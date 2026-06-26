Інтерфакс-Україна
Події
19:09 26.06.2026

АОЗ оголосила тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності

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АОЗ оголосила тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Агенція оборонних закупівель Державного оператора тилу оголосила конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Далекобійні 155-мм артилерійські постріли залишаються одним із головних запитів фронту. Саме тому на завдання Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності", – написав Федоров у Телеграмі у п'ятницю.

За його словами, до участі можуть долучитися всі виробники та постачальники, продукція яких відповідає визначеним вимогам. З міркувань безпеки процедура проходитиме в закритому середовищі.

"Новий тендер на далекобійні постріли – це продовження системної реформи оборонних закупівель. Ми поступово переводимо оборонні закупівлі на конкурентні тендерні процедури, щоб створити прозорі правила, мінімізувати корупційні ризики та ефективніше використовувати бюджетні кошти", – наголосив міністр оборони.

За його словами, першим результатом цього підходу стала найбільша закупівля Агенцією далекобійних 155-мм артилерійських пострілів. Конкурентний тендер дав змогу зекономити понад 16% очікуваної вартості закупівлі. Завдяки цьому вдалося додатково закупити ще десятки тисяч пострілів для Сил оборони.

Деталі щодо участі в тендері доступні на сайті (https://dot.gov.ua/media-center) Агенції оборонних закупівель ДОТ.

 

Теги: #закупівля #тендер #снаряди

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