НАБУ повідомило про причетність свого працівника до переправлення ухилянтів через кордон

НАБУ повідомило про причетність свого працівника до незаконного переправлення ухилянтів через кордон.

"Під час здійснення заходів внутрішнього контролю Управління внутрішнього контролю НАБУ встановило обставини, які можуть свідчити про причетність одного з працівників Бюро до дій, спрямованих на незаконне переправлення осіб через державний кордон України", – йдеться у повідомленні у Телеграм у п'ятницю.

Для всебічного та об'єктивного з'ясування всіх обставин розпочато досудове та службове розслідування. На час проведення службового розслідування працівника відсторонено від виконання посадових обов'язків, повідомляє НАБУ й зазначає, що "дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів протиправної поведінки з боку своїх працівників", а за результатами розслідування "буде ухвалено рішення відповідно до вимог законодавства".