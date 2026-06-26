Цифровізація держпослуг є найкращим способом запобігти корупції – Качка

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Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, торговий представник Тарас Качка зазначає, що цифровізація публічних послуг в Україні відбувається легко насамперед завдяки відкритості до цього українського суспільства.

"Я вважаю, що для цього знайшлося гарне підґрунтя", – сказав Качка на панелі "Реформування публічного управління: ключовий рушій вступу до ЄС" під час Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026) у польському Ґданську в п’ятницю, відповідаючи на запитання ведучого, чому диджиталізація публічних послуг в Україні була настільки успішною.

"По перше, цифровізація – це найкращий спосіб запобігати корупції, коли все прозоро. І це рушій для досягнення цієї амбітної мети. Друге – ми досить таке молоде суспільство, яке не має упереджень щодо використання цифрових інструментів, бо в країнах-членах ЄС стосовно того, чи диджиталізація безпечна, чи ні висловлюється набагато більше побоювань, українці ставляться до цього більш відкрито. Я думаю, що цей успіх базувався на позитивному відгуці суспільства", – пояснив він.

Також віцепрем’єр назвав гарними результати реформи державного управління в України.

Стосовно діджиталізації, він зазначив, що "ми хочемо робити більше, але результати, яких ми вже досягли, тобто цей фундамент, допоміг нам вижити на початку війни, і ми продовжуємо виживати за допомогою цього". "І навіть в найменш привабливих цифрових продуктах нашої держави ми все одно маємо успіх. Державна служба – все децентралізовано, люди можуть спілкуватися з владою в цифровому форматі, і зараз ми забезпечуємо більше взаємодії між різними системами. Потрібно усунути потребу, нам потрібно розчистити простір для того, щоб дати тим людям, які працюють на держслужбі, можливість реалізовувати політику, а не зосередитися на тих речах, які потребують діджиталізації", – сказав Качка.

Іншим досягненням він назвав те, як уряд та держава спілкуються з суспільством, з громадськістю, як вони надають адміністративні послуги, як ця система працює через центральні органи влади, через локальні центри надання адміністративних послуг, і також вказав, що ці центри по всій країні користуються великим успіхом. "У нас є ідеї щодо того, як поліпшити їх роботу, але вони вже працюють і люди ними користуються", – вказав віцепрем’єр.

Говорячи про виклики, він зазначив, що "ми точно знаємо, які є проблемні місця, де не вистачає кадрів, де не вистачає навичок", і що " також потребуються кошти щоб залучити до себе цих людей, які б могли працювати деінде".

"У нас в Україні є люди, які працюють для уряду, для держави, але вони працюють консультантами, підтримують ці публічні установи дещо ззовні. Тому готуйтеся, незалежні експерти, готуйтеся на переведення на державні посади в міністерствах. Цього не уникнути. Можна, звісно, жартувати, але ніде правди діти: є тисячі осіб, які допомагають нам в міністерствах для розробки стратегій, але ці люди потрібні також у щоденній кропіткій роботі. Це дуже потрібно при вступі до ЄС", – сказав Качка, висловивши переконання, що, не дивлячись на великий обсяг роботи, який треба ще зробити, "ми врешті-решт вступимо до Європейського Союзу".