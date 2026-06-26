Президенти України та Латвії обговорили співпрацю в оборонній сфері

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Президенти України та Латвії Володимир Зеленський та Едгарс Рінкевичс обговорили подальшу співпрацю у секторі безпеки та оборони, зокрема у межах програм Drone Deal, PURL та SAFE, говорили також про переговорні кластери щодо вступу України в Європейський союз.

"Обговорили з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом співпрацю в межах Drone Deal. Пан Президент відзначив роботу нашої команди фахівців у Латвії. Цінуємо це й завжди готові допомагати нашим друзям експертизою у захисті та перевіреним війною обладнанням", – написав Зеленський у Телеграмі у пятницю.

Президент України повідомив, що висловив вдячність Латвії за нещодавнє рішення щодо додаткового внеску до програми PURL. "Це дуже важливо для нас: кожен внесок означає більше врятованих життів від російських атак. Розраховуємо також на співпрацю та реалізацію спільних проєктів у межах SAFE", – написав Зеленський.

За його словами, Едгарс привітав Україну з відкриттям першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС. "Позиція Латвії чітка й принципова: відкриття решти кластерів має бути максимально швидким, і ми сподіваємося, що й інші партнери будуть так само принциповими. Скоординували наші позиції в контексті саміту НАТО та інших контактів на рівні партнерів", – додав він.

Співпраця України та Латвії у форматі Drone Deal – це стратегічне партнерство, спрямоване на спільне виробництво безпілотників, обмін технологіями та посилення протиповітряної та протиракетної оборони Україна підписала Drone Deal з Латвією 9 червня.

15 червня 2026 року у Люксембурзі офіційно відкрили перший переговорний кластер "Основи" на шляху вступу України до ЄС. Цей крок переводить процес євроінтеграції у практичну площину, сигналізуючи про успішне завершення підготовчого етапу – скринінгу законодавства.

Наступний саміт НАТО відбудеться 7-8 липня 2026 року в місті Анкара (Туреччина), у президентському комплексі Бештепе. Це буде 36-та зустріч лідерів Альянсу. Учасники саміту – глави держав та урядів країн-членів НАТО. Очікується також участь української делегації.