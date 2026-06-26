Інтерфакс-Україна
Події
18:45 26.06.2026

Президенти України та Латвії обговорили співпрацю в оборонній сфері

2 хв читати
Президенти України та Латвії обговорили співпрацю в оборонній сфері
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президенти України та Латвії Володимир Зеленський та Едгарс Рінкевичс обговорили подальшу співпрацю у секторі безпеки та оборони, зокрема у межах програм Drone Deal, PURL та SAFE, говорили також про переговорні кластери щодо вступу України в Європейський союз.

"Обговорили з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом співпрацю в межах Drone Deal. Пан Президент відзначив роботу нашої команди фахівців у Латвії. Цінуємо це й завжди готові допомагати нашим друзям експертизою у захисті та перевіреним війною обладнанням", – написав Зеленський у Телеграмі у пятницю.

Президент України повідомив, що висловив вдячність Латвії за нещодавнє рішення щодо додаткового внеску до програми PURL. "Це дуже важливо для нас: кожен внесок означає більше врятованих життів від російських атак. Розраховуємо також на співпрацю та реалізацію спільних проєктів у межах SAFE", – написав Зеленський.

За його словами, Едгарс привітав Україну з відкриттям першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС. "Позиція Латвії чітка й принципова: відкриття решти кластерів має бути максимально швидким, і ми сподіваємося, що й інші партнери будуть так само принциповими. Скоординували наші позиції в контексті саміту НАТО та інших контактів на рівні партнерів", – додав він.

Співпраця України та Латвії у форматі Drone Deal – це стратегічне партнерство, спрямоване на спільне виробництво безпілотників, обмін технологіями та посилення протиповітряної та протиракетної оборони Україна підписала Drone Deal з Латвією 9 червня.

15 червня 2026 року у Люксембурзі офіційно відкрили перший переговорний кластер "Основи" на шляху вступу України до ЄС. Цей крок переводить процес євроінтеграції у практичну площину, сигналізуючи про успішне завершення підготовчого етапу – скринінгу законодавства.

Наступний саміт НАТО відбудеться 7-8 липня 2026 року в місті Анкара (Туреччина), у президентському комплексі Бештепе. Це буде 36-та зустріч лідерів Альянсу. Учасники саміту – глави держав та урядів країн-членів НАТО. Очікується також участь української делегації.

Теги: #розмова #безпека #рінкевичс #вступ_в_єс #латвія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:04 26.06.2026
Україна продовжила санкції проти компаній, пов'язаних із російським ВПК, та ввела обмеження щодо колаборантів

Україна продовжила санкції проти компаній, пов'язаних із російським ВПК, та ввела обмеження щодо колаборантів

15:24 26.06.2026
Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

22:38 25.06.2026
Залужний зустрічався з Зеленським та обговорював співпрацю з Британією, про політичні домовленості не йдеться – радниця

Залужний зустрічався з Зеленським та обговорював співпрацю з Британією, про політичні домовленості не йдеться – радниця

17:31 25.06.2026
Зеленський обговорив з фон дер Ляєн співробітництво та постачання для Сил оборони

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн співробітництво та постачання для Сил оборони

00:20 25.06.2026
Трамп: у Зеленського все досить добре, принаймні він тримається

Трамп: у Зеленського все досить добре, принаймні він тримається

22:05 24.06.2026
Зеленський заявив про ураження арсеналів, військових заводів і газових об'єктів у глибині РФ

Зеленський заявив про ураження арсеналів, військових заводів і газових об'єктів у глибині РФ

21:53 24.06.2026
Зеленський: Операція щодо Криму чітко прорахована, Україна розраховує на підтримку партнерів

Зеленський: Операція щодо Криму чітко прорахована, Україна розраховує на підтримку партнерів

21:37 24.06.2026
Зеленський: Україна завдаватиме ударів по об'єктах, які Росія використовує для масштабування війни

Зеленський: Україна завдаватиме ударів по об'єктах, які Росія використовує для масштабування війни

20:09 24.06.2026
Уряд за ініціативи НКРЕКП спрямував на безпеку й оборону 220 млн грн

Уряд за ініціативи НКРЕКП спрямував на безпеку й оборону 220 млн грн

16:58 24.06.2026
Робоча група Ради ЄС у п'ятницю повторно розгляне питання оцінки результатів скринінгу кластерів 2-6 для України – ЗМІ

Робоча група Ради ЄС у п'ятницю повторно розгляне питання оцінки результатів скринінгу кластерів 2-6 для України – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік захист в ЄС для українців. Є виняток – чоловіки призовного віку

У Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК: Один чоловік загинув, ще один поранений

ОСТАННЄ

Про $18 млн міжнародної підтримки для "Укрзалізниці" домовились на URC 2026 – Кулеба

Трамп назвав удар дронами по судну в Ормузькій протоці порушенням перемир’я з боку Ірану

АОЗ оголосила тендер на закупівлю 155-мм артилерійських пострілів збільшеної дальності

НАБУ повідомило про причетність свого працівника до переправлення ухилянтів через кордон

Цифровізація держпослуг є найкращим способом запобігти корупції – Качка

БпЛА поцілив в АЗС у Харкові, спалахнула пожежа

Швеція та НЕФКО запускають проєкти модернізації систем водовідведення в Полтаві, Доброславі та Коблевому

Ветеранам надаватиметься пріоритет у конкурсах на держслужбу – перший віцеспікер Ради Корнієнко

Поліція Києва розслідує обставини смертельної ДТП у Києві

Серед звільнених полонених лише 16 "азовців", з них один захисник Маріуполя – командир

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА