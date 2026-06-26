Швеція та НЕФКО запускають проєкти модернізації систем водовідведення в Полтаві, Доброславі та Коблевому

Фото: Пресслужба НЕФКО

Швеція та НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація) допоможуть у модернізації застарілої та пошкодженої громадської інфраструктури водовідведення в Доброславі, Коблевому та Полтаві загальним бюджетом EUR19 млн.

Угоди з громадами підписано під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Ґданську (Польща), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі НЕФКО.

"Ми фокусуємося на практичних рішеннях, які можна реалізувати вже сьогодні. Ці проєкти відчутно покращать послуги водовідведення, зменшуючи вплив на довкілля та посилюючи стійкість систем, що мають величезне значення для українських громадян", – зазначив старший програмний менеджер НЕФКО Генрік Торемарк.

Загальний бюджет трьох проєктів становить EUR19 млн, з яких EUR16,5 млн надаються у формі грантів. Проєкти спрямовано на вирішення низки проблем: наразі в Доброславі та Коблевому неочищені стічні води скидаються безпосередньо у природні водойми, тоді як зношена інфраструктура в Полтаві призводить до витоків води, підтоплень та перебоїв у наданні послуг.

У Доброславі (Одеська обл.) проєкт передбачає реконструкцію та модернізацію наявної каналізаційної мережі та насосних станцій, будівництво нових очисних споруд і підготовку селища до розширення системи забору стічних вод. Грантове фінансування проєкту становить EUR5 млн, загальна вартість – EUR5,5 млн.

У Коблевому (Миколаївська обл.) також реконструюють, модернізують та розширять наявну каналізаційну мережу та насосні станції, збудують нові очисні споруди, впровадять систему обліку забору стічних вод від численних курортних закладів селища. Грантове фінансування проєкту – EUR5,5 млн, загальна вартість – EUR6 млн.

У Полтаві проєкт передбачає реконструкцію головної каналізаційної насосної станції, яка обробляє понад 60% міських стічних вод, а також підвідних колекторів. Грантове фінансування проєкту – EUR6 млн, загальна вартість – EUR7,4 млн.

Крім того, усі проєкти передбачають встановлення сонячних електростанцій, які як очікується, сумарно вироблятимуть 820 МВт/год відновлюваної електроенергії на рік. Це допоможе підвищити стійкість до перебоїв електропостачання та зменшити експлуатаційні витрати. Загалом проєкти покращать якість життя 182,5 тис мешканців та забезпечать щорічне скорочення викидів CO₂ на 2 760 тонн.

Розроблені за стандартами ЄС, ці проєкти мають стати взірцем найкращих практик та підтримати рух України до Євросоюзу. Їх реалізація запланована на період з липня 2026 року по грудень 2028 року, а проведення тендерів очікується наприкінці осені та взимку 2026 року.

Нові проєкти стали результатом тісної співпраці партнерів альянсу Team Sweden.

Інвестиційні проєкти було визнано пріоритетними за результатами техніко-економічних обґрунтувань, профінансованих Swedfund і завершених у 2025 році. Ця шведська міжнародна фінансова установа підтримує підготовчі роботи, спрямовані на розробку фінансово життєздатних екологічних рішень, а також створення можливостей для шведського бізнесу.

За словами директора програми Project Accelerator у Swedfund International Йохана Бострьом Хейскала, ці три проєкти демонструють, як грантова програма Swedfund допомагає перетворити місцеві потреби на екологічні рішення, підготувати інвестиційні пропозиції та залучити фінансування. "Swedfund наразі підтримує 10 подібних проєктів у секторі водопостачання та водовідведення, сприяючи сталому розвитку та створюючи можливості для українських громад і шведського бізнесу", – повідомив він.

Реалізація проєктів стала можливою завдяки нещодавньому внеску Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) у розмірі 700 млн шведських крон (приблизно EUR65 млн) до Програми зеленої відбудови України НЕФКО. Загальний внесок Швеції до програми сягнув EUR82,3 млн, що становить значну частку її загального фінансування.

Щоб відкрити Україні доступ до передового скандинавського досвіду, НЕФКО сприяє партнерству між постачальниками обладнання та матеріалів з Північної Європи та українськими будівельними компаніями. Одну з таких ініціатив реалізує консультативна організація Business Sweden, допомагаючи шведським компаніям брати участь у реалізації проєктів.

Sida (Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку) – державна установа Швеції, яка працює задля покращення умов життя людей, що живуть у бідності та зазнають утисків у різних країнах світу. Sida діє від імені уряду та парламенту Швеції, а фінансування агентства здійснюється за рахунок податків шведських громадян.

Swedfund – шведська фінансова установа, що інвестує в розвиток, місією якої є зменшення бідності шляхом сталих інвестицій у проєкти в країнах, що розвиваються. Swedfund відіграє важливу роль у реалізації Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року та Паризької кліматичної угоди. Для виконання своєї місії Swedfund застосовує два основні механізми: сталі інвестиції у приватний сектор та проведення техніко-економічних обґрунтувань через програму Project Accelerator, орієнтовану на державний сектор.