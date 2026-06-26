Інтерфакс-Україна
Події
18:22 26.06.2026

Швеція та НЕФКО запускають проєкти модернізації систем водовідведення в Полтаві, Доброславі та Коблевому

4 хв читати
Швеція та НЕФКО запускають проєкти модернізації систем водовідведення в Полтаві, Доброславі та Коблевому
Фото: Пресслужба НЕФКО

Швеція та НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація) допоможуть у модернізації застарілої та пошкодженої громадської інфраструктури водовідведення в Доброславі, Коблевому та Полтаві загальним бюджетом EUR19 млн.

Угоди з громадами підписано під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Ґданську (Польща), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі НЕФКО.

"Ми фокусуємося на практичних рішеннях, які можна реалізувати вже сьогодні. Ці проєкти відчутно покращать послуги водовідведення, зменшуючи вплив на довкілля та посилюючи стійкість систем, що мають величезне значення для українських громадян", – зазначив старший програмний менеджер НЕФКО Генрік Торемарк.

Загальний бюджет трьох проєктів становить EUR19 млн, з яких EUR16,5 млн надаються у формі грантів. Проєкти спрямовано на вирішення низки проблем: наразі в Доброславі та Коблевому неочищені стічні води скидаються безпосередньо у природні водойми, тоді як зношена інфраструктура в Полтаві призводить до витоків води, підтоплень та перебоїв у наданні послуг.

У Доброславі (Одеська обл.) проєкт передбачає реконструкцію та модернізацію наявної каналізаційної мережі та насосних станцій, будівництво нових очисних споруд і підготовку селища до розширення системи забору стічних вод. Грантове фінансування проєкту становить EUR5 млн, загальна вартість – EUR5,5 млн.

У Коблевому (Миколаївська обл.) також реконструюють, модернізують та розширять наявну каналізаційну мережу та насосні станції, збудують нові очисні споруди, впровадять систему обліку забору стічних вод від численних курортних закладів селища. Грантове фінансування проєкту – EUR5,5 млн, загальна вартість – EUR6 млн.

У Полтаві проєкт передбачає реконструкцію головної каналізаційної насосної станції, яка обробляє понад 60% міських стічних вод, а також підвідних колекторів. Грантове фінансування проєкту – EUR6 млн, загальна вартість – EUR7,4 млн.

Крім того, усі проєкти передбачають встановлення сонячних електростанцій, які як очікується, сумарно вироблятимуть 820 МВт/год відновлюваної електроенергії на рік. Це допоможе підвищити стійкість до перебоїв електропостачання та зменшити експлуатаційні витрати. Загалом проєкти покращать якість життя 182,5 тис мешканців та забезпечать щорічне скорочення викидів CO₂ на 2 760 тонн.

Розроблені за стандартами ЄС, ці проєкти мають стати взірцем найкращих практик та підтримати рух України до Євросоюзу. Їх реалізація запланована на період з липня 2026 року по грудень 2028 року, а проведення тендерів очікується наприкінці осені та взимку 2026 року.

Нові проєкти стали результатом тісної співпраці партнерів альянсу Team Sweden.

Інвестиційні проєкти було визнано пріоритетними за результатами техніко-економічних обґрунтувань, профінансованих Swedfund і завершених у 2025 році. Ця шведська міжнародна фінансова установа підтримує підготовчі роботи, спрямовані на розробку фінансово життєздатних екологічних рішень, а також створення можливостей для шведського бізнесу.

За словами директора програми Project Accelerator у Swedfund International Йохана Бострьом Хейскала, ці три проєкти демонструють, як грантова програма Swedfund допомагає перетворити місцеві потреби на екологічні рішення, підготувати інвестиційні пропозиції та залучити фінансування. "Swedfund наразі підтримує 10 подібних проєктів у секторі водопостачання та водовідведення, сприяючи сталому розвитку та створюючи можливості для українських громад і шведського бізнесу", – повідомив він.

Реалізація проєктів стала можливою завдяки нещодавньому внеску Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) у розмірі 700 млн шведських крон (приблизно EUR65 млн) до Програми зеленої відбудови України НЕФКО. Загальний внесок Швеції до програми сягнув EUR82,3 млн, що становить значну частку її загального фінансування.

Щоб відкрити Україні доступ до передового скандинавського досвіду, НЕФКО сприяє партнерству між постачальниками обладнання та матеріалів з Північної Європи та українськими будівельними компаніями. Одну з таких ініціатив реалізує консультативна організація Business Sweden, допомагаючи шведським компаніям брати участь у реалізації проєктів.

Sida (Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку) – державна установа Швеції, яка працює задля покращення умов життя людей, що живуть у бідності та зазнають утисків у різних країнах світу. Sida діє від імені уряду та парламенту Швеції, а фінансування агентства здійснюється за рахунок податків шведських громадян.

Swedfund – шведська фінансова установа, що інвестує в розвиток, місією якої є зменшення бідності шляхом сталих інвестицій у проєкти в країнах, що розвиваються. Swedfund відіграє важливу роль у реалізації Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку до 2030 року та Паризької кліматичної угоди. Для виконання своєї місії Swedfund застосовує два основні механізми: сталі інвестиції у приватний сектор та проведення техніко-економічних обґрунтувань через програму Project Accelerator, орієнтовану на державний сектор.

Теги: #urc_2026 #нефко #швеція #водовідведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 26.06.2026
Ветеранам надаватиметься пріоритет у конкурсах на держслужбу – перший віцеспікер Ради Корнієнко

Ветеранам надаватиметься пріоритет у конкурсах на держслужбу – перший віцеспікер Ради Корнієнко

18:11 26.06.2026
Жодна медична система не була б готова до такої кількості заподіяних війною викликів – представник Мінветеранів

Жодна медична система не була б готова до такої кількості заподіяних війною викликів – представник Мінветеранів

17:53 26.06.2026
Для повноцінного відновлення логістики України у перші 2 роки після війни необхідно буде близько EUR40 млрд – Сухомлин

Для повноцінного відновлення логістики України у перші 2 роки після війни необхідно буде близько EUR40 млрд – Сухомлин

17:44 26.06.2026
Цифрова платформа для українців за кордоном "Додому" розпочала роботу у тестовому режимі

Цифрова платформа для українців за кордоном "Додому" розпочала роботу у тестовому режимі

17:38 26.06.2026
Умови вступу України до ЄС мають захистити малих фермерів України та Польщі – Польська молочна палата

Умови вступу України до ЄС мають захистити малих фермерів України та Польщі – Польська молочна палата

13:05 26.06.2026
Данія та НЕФКО підтримають 6 нових проєктів відновлення на Миколаївщині з бюджетом близько EUR30 млн

Данія та НЕФКО підтримають 6 нових проєктів відновлення на Миколаївщині з бюджетом близько EUR30 млн

12:14 26.06.2026
Швеція та ВООЗ з червня 2026р до 2029р нададуть $26 млн на підтримку системи охорони здоров’я України

Швеція та ВООЗ з червня 2026р до 2029р нададуть $26 млн на підтримку системи охорони здоров’я України

11:49 26.06.2026
НЕФКО відновлює видачу кредитів українським громадам на підтримку "зеленої" відбудови

НЕФКО відновлює видачу кредитів українським громадам на підтримку "зеленої" відбудови

18:51 25.06.2026
Швеція виділяє Україні понад $150 млн на підготовку енергетичного сектору до зими

Швеція виділяє Україні понад $150 млн на підготовку енергетичного сектору до зими

12:11 18.06.2026
Швеція надає $108 млн на ініціативу PURL для закупівлі американської зброї Україні

Швеція надає $108 млн на ініціативу PURL для закупівлі американської зброї Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік захист в ЄС для українців. Є виняток – чоловіки призовного віку

У Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК: Один чоловік загинув, ще один поранений

ОСТАННЄ

Поліція Києва розслідує обставини смертельної ДТП у Києві

Серед звільнених полонених лише 16 "азовців", з них один захисник Маріуполя – командир

Обладнання з Ризької ТЕЦ-2 після демонтажу піде на підтримку Києва та Харкова – Міненерго

Міноборони: Військові 16-го та 19-го армійських корпусів вже можуть скористатися спрощеним переведенням через Армія+

АП ВАКС скасувала рішення судді ВАКС Ткаченка, який закрив справу про розкрадання 11,8 млн грн "Укрзалізниці"

У Києві оголошено лікарю підозру у неналежному наданні медичної допомоги, через яке загинула людина

У шахрайського call-центру з Чернівців виявлено ще один напрям діяльності – підпали на замовлення

В Україні від 3,5 до 5 млн людей робочого віку виключені з ринку праці – Марчак

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Венесуелі перевищила 500 людей

Сибіга разом з лідерами кримськотатарського народу провели в МЗС урочисту церемонію підняття кримськотатарського прапора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА