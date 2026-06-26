Інтерфакс-Україна
Події
18:14 26.06.2026

Ветеранам надаватиметься пріоритет у конкурсах на держслужбу – перший віцеспікер Ради Корнієнко

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Ветеранам надаватиметься пріоритет у конкурсах на держслужбу – перший віцеспікер Ради Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що для залучення якомога більшої кількості ветеранів війни на державну службу після війни їм надаватиметься пріоритет при участі в конкурсах на відповідні посади.

"Роль ветеранів серед держслужбовців. Постало питання, як залучити цих людей, як створити можливості. Для них потрібно це робити згідно з настановами ЄС. З’являються голоси, що потрібно розмістити ветеранів абсолютно всюди: вони за нас воювали, вони вже служили як захисники держави. А ми кажемо: ми повністю за ветеранів, і ми можемо надати їм деякий пріоритет, якщо вони подадуться на конкурс", – сказав Корнієнко на панелі "Реформування публічного управління: ключовий рушій вступу до ЄС" під час Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026) у польському Гданську в п’ятницю.

Він зазначив, що ветерани є великим та цінним кадровим ресурсом, яким слід скористатися. "Таким чином державна служба стане потужнішою, більш впливовою. Вони були командирами середньої та нижчої ланки, у них є досвід управління людьми. А всі добре усвідомлюють, що середня ланка управління – ключова у війську, тому це може бути надбанням", – сказав Корнієнко під час виступу.

Теги: #urc_2026 #корнієнко #ветерани #держслужба

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