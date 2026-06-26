Інтерфакс-Україна
Події
17:45 26.06.2026

Поліція Києва розслідує обставини смертельної ДТП у Києві

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Поліція Києва розслідує обставини смертельної ДТП у Києві

Правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до загибелі двох людей у Дарницькому районі столиці, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 11:40 години на Бориспільському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок Mercedes. За попередньою інформацією, 60-річний водій одного з вантажних автомобілів Mercedes, який через технічну несправність зупинився для ремонту, перебував під транспортним засобом", – йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

За даними слідства, у цей час 37-річний водій іншої вантажівки Mercedes, рухаючись у попутному напрямку, не помітив зупинений автомобіль та врізався в нього. Від удару вантажівку, що стояла, відкинуло вперед, і вона наїхала на свого водія, який виконував ремонтні роботи.

Унаслідок ДТП обидва водії загинули на місці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Теги: #київ #нацполіція #дтп

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