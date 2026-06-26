Інтерфакс-Україна
Події
17:45 26.06.2026

Серед звільнених полонених лише 16 "азовців", з них один захисник Маріуполя – командир

2 хв читати
Серед звільнених полонених лише 16 "азовців", з них один захисник Маріуполя – командир

Командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", полковник Денис Прокопенко повідомив, що зі 160 військовослужбовців, які були звільнені за обміном з РФ в п’ятницю, лише 16 "азовців", при цьому залишаються в полоні понад 600.

"16 військовослужбовців 1-го корпусу НГУ "Азов", серед них лише 1 азовець, який обороняв Маріуполь. Саме стільки наших бійців зі 160 українських військовополонених, які сьогодні повернулись додому", – написав Прокопенко у Facebook в п’ятницю.

Він наголосив, що якщо всі залучені в процес обмінів не почнуть шукати нові підходи до повернення "азовців", процес їх звільнення може розтягнутись на десятиліття.

"Цього часу в азовців немає. Вони гинуть в полоні від катувань. Щодня втрачають здоров’я від відсутності належного харчування та медичної допомоги. А стан людської психіки після стількох років в російських тюрмах уявити можуть лише ті, хто сам пробув там тривалий час. Понад 600 азовців більше чотирьох років перебувають в нелюдських умовах", – написав Прокопенко.

Командир зазначив, що корпус успішно знаходить та застосовує все нові й нові рішення, які змінюють ситуацію на полі бою на нашу користь, і "вже дуже давно настав час почати робити це і з питанням обмінів військовополонених бригади "Азов".

"Ці люди врятували Україну на початку повномасштабного вторгнення. Чи віддячить їм за це Україна, врятувавши їх?", – резюмував Прокопенко.

Як повідомлялося, раніше в п’ятницю в рамках 76-го обміну з РФ до України повернулося 160 українських військовослужбовців, всі вони перебували в російському полоні з 2022 року. "Вони захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках", – написав Зеленський в Телеграм у п’ятницю.

Теги: #полонені #азов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 22.06.2026
Командувач НГУ: росія суттєво відчуває наш опір, але потрібні ППО, балістика і літаки

Командувач НГУ: росія суттєво відчуває наш опір, але потрібні ППО, балістика і літаки

13:12 22.06.2026
Корпус "Азов" тримає визначені напрямки, зокрема Родинське, попри тиск ворога – командувач Нацгвардії

Корпус "Азов" тримає визначені напрямки, зокрема Родинське, попри тиск ворога – командувач Нацгвардії

17:06 17.06.2026
Звільнений з полону боєць "Азову" представить у Києві вірші, написані в неволі

Звільнений з полону боєць "Азову" представить у Києві вірші, написані в неволі

10:33 10.06.2026
Порт Маріуполя знеструмлено – СБС

Порт Маріуполя знеструмлено – СБС

17:58 22.05.2026
Окупанти закатувати військового медика "Азову" Крохмалюка в полоні – заступника командира 1-го корпусу Нацгвардії

Окупанти закатувати військового медика "Азову" Крохмалюка в полоні – заступника командира 1-го корпусу Нацгвардії

17:20 15.05.2026
"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

12:15 15.05.2026
"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ї бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ї бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

19:40 10.05.2026
Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

13:06 08.05.2026
"Азов" створює санітарну зону на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення

"Азов" створює санітарну зону на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення

17:39 06.05.2026
Пекін звернувся до Києва з проханням дотримуватися міжнародних норм у поводженні з полоненими громадянами КНР

Пекін звернувся до Києва з проханням дотримуватися міжнародних норм у поводженні з полоненими громадянами КНР

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік захист в ЄС для українців. Є виняток – чоловіки призовного віку

У Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК: Один чоловік загинув, ще один поранений

ОСТАННЄ

Цифрова платформа для українців за кордоном "Додому" розпочала роботу у тестовому режимі

Обладнання з Ризької ТЕЦ-2 після демонтажу піде на підтримку Києва та Харкова – Міненерго

Міноборони: Військові 16-го та 19-го армійських корпусів вже можуть скористатися спрощеним переведенням через Армія+

АП ВАКС скасувала рішення судді ВАКС Ткаченка, який закрив справу про розкрадання 11,8 млн грн "Укрзалізниці"

У Києві оголошено лікарю підозру у неналежному наданні медичної допомоги, через яке загинула людина

У шахрайського call-центру з Чернівців виявлено ще один напрям діяльності – підпали на замовлення

В Україні від 3,5 до 5 млн людей робочого віку виключені з ринку праці – Марчак

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Венесуелі перевищила 500 людей

Сибіга разом з лідерами кримськотатарського народу провели в МЗС урочисту церемонію підняття кримськотатарського прапора

Джемілєв закликав співвітчизників у Криму зберігати пильність: загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА