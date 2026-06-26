Серед звільнених полонених лише 16 "азовців", з них один захисник Маріуполя – командир

Командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", полковник Денис Прокопенко повідомив, що зі 160 військовослужбовців, які були звільнені за обміном з РФ в п’ятницю, лише 16 "азовців", при цьому залишаються в полоні понад 600.

"16 військовослужбовців 1-го корпусу НГУ "Азов", серед них лише 1 азовець, який обороняв Маріуполь. Саме стільки наших бійців зі 160 українських військовополонених, які сьогодні повернулись додому", – написав Прокопенко у Facebook в п’ятницю.

Він наголосив, що якщо всі залучені в процес обмінів не почнуть шукати нові підходи до повернення "азовців", процес їх звільнення може розтягнутись на десятиліття.

"Цього часу в азовців немає. Вони гинуть в полоні від катувань. Щодня втрачають здоров’я від відсутності належного харчування та медичної допомоги. А стан людської психіки після стількох років в російських тюрмах уявити можуть лише ті, хто сам пробув там тривалий час. Понад 600 азовців більше чотирьох років перебувають в нелюдських умовах", – написав Прокопенко.

Командир зазначив, що корпус успішно знаходить та застосовує все нові й нові рішення, які змінюють ситуацію на полі бою на нашу користь, і "вже дуже давно настав час почати робити це і з питанням обмінів військовополонених бригади "Азов".

"Ці люди врятували Україну на початку повномасштабного вторгнення. Чи віддячить їм за це Україна, врятувавши їх?", – резюмував Прокопенко.

Як повідомлялося, раніше в п’ятницю в рамках 76-го обміну з РФ до України повернулося 160 українських військовослужбовців, всі вони перебували в російському полоні з 2022 року. "Вони захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках", – написав Зеленський в Телеграм у п’ятницю.