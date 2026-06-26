Цифрова платформа для українців за кордоном "Додому" розпочала роботу у тестовому режимі

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Цифрова платформа "Додому", розроблена для українців за кордоном, які розглядають можливість повернення до України, розпочала роботу у тестовому режимі, повідомила заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська на полях Конференції з питань відновлення України (URC 2026), що проходить у Ґданську.

"Ми розуміємо, що рішення про повернення – це завжди дуже особистий і подекуди непростий вибір, який залежить від багатьох чинників, перш за все безпекових. Водночас ми можемо допомогти у прийнятті цього рішення, надавши достовірну інформацію, щоб кожен українець чи українка міг чіткіше розуміти, який шлях потрібно пройти, які можливості, послуги та підтримка доступні в Україні", – сказала Гавронська, яку цитує пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності

У повідомленні пресслужби міністерства зазначається, що платформа покликана допомогти українцям отримати актуальну інформацію про те, які кроки потрібно зробити, щоб підготуватися до повернення, які можливості є в Україні. Також вона допомагає сформувати персональний план повернення.

"Додому" об’єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Також платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення – Центри єдності та організації, які входять у Мережу єдності.

Платформа містить окремий блок із "візитівками" громад, готових приймати та підтримувати людей у процесі реінтеграції. Тут можна знайти інформацію про місцеві послуги, інфраструктуру, можливості та контакти. Наповнення цього блоку відбувається, зокрема, у партнерстві з Асоціацією міст України. Наразі до платформи долучилося вже понад 100 громад.

"Цифрова платформа "Додому" демонструє, як європейське партнерство може перетворювати державну політику на практичні рішення для людей. Як єдиний цифровий простір доступу до інформації та сервісів, вона створює транскордонний міст, що допомагає українцям за кордоном зберігати зв’язок з Україною, отримувати достовірну інформацію та ухвалювати поінформовані рішення щодо свого майбутнього", – додала директорка проєкту "YOUA – Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України" Ханна Нікель.

Платформа працює у тестовому режимі та доступна за посиланням: https://dodomu.unity.gov.ua/

Платформу "Додому" розроблено в межах проєкту YOUA – "Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України", який реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України. Технічним розробником платформи є ГО "Технології Прогресу".