Інтерфакс-Україна
Події
17:44 26.06.2026

Цифрова платформа для українців за кордоном "Додому" розпочала роботу у тестовому режимі

2 хв читати
Цифрова платформа для українців за кордоном "Додому" розпочала роботу у тестовому режимі
Фото: Мінсоцполітики

Цифрова платформа "Додому", розроблена для українців за кордоном, які розглядають можливість повернення до України, розпочала роботу у тестовому режимі, повідомила заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська на полях Конференції з питань відновлення України (URC 2026), що проходить у Ґданську.

"Ми розуміємо, що рішення про повернення – це завжди дуже особистий і подекуди непростий вибір, який залежить від багатьох чинників, перш за все безпекових. Водночас ми можемо допомогти у прийнятті цього рішення, надавши достовірну інформацію, щоб кожен українець чи українка міг чіткіше розуміти, який шлях потрібно пройти, які можливості, послуги та підтримка доступні в Україні", – сказала Гавронська, яку цитує пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності

У повідомленні пресслужби міністерства зазначається, що платформа покликана допомогти українцям отримати актуальну інформацію про те, які кроки потрібно зробити, щоб підготуватися до повернення, які можливості є в Україні. Також вона допомагає сформувати персональний план повернення.

"Додому" об’єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Також платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення – Центри єдності та організації, які входять у Мережу єдності.

Платформа містить окремий блок із "візитівками" громад, готових приймати та підтримувати людей у процесі реінтеграції. Тут можна знайти інформацію про місцеві послуги, інфраструктуру, можливості та контакти. Наповнення цього блоку відбувається, зокрема, у партнерстві з Асоціацією міст України. Наразі до платформи долучилося вже понад 100 громад.

"Цифрова платформа "Додому" демонструє, як європейське партнерство може перетворювати державну політику на практичні рішення для людей. Як єдиний цифровий простір доступу до інформації та сервісів, вона створює транскордонний міст, що допомагає українцям за кордоном зберігати зв’язок з Україною, отримувати достовірну інформацію та ухвалювати поінформовані рішення щодо свого майбутнього", – додала директорка проєкту "YOUA – Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України" Ханна Нікель.

Платформа працює у тестовому режимі та доступна за посиланням: https://dodomu.unity.gov.ua/

Платформу "Додому" розроблено в межах проєкту YOUA – "Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України", який реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України. Технічним розробником платформи є ГО "Технології Прогресу".

Теги: #urc_2026 #мінсоцполітики #додому

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 26.06.2026
Умови вступу України до ЄС мають захистити малих фермерів України та Польщі – Польська молочна палата

Умови вступу України до ЄС мають захистити малих фермерів України та Польщі – Польська молочна палата

17:22 26.06.2026
Кулеба: Понад EUR251 млн буде залучено на розвиток житлових програм в Україні

Кулеба: Понад EUR251 млн буде залучено на розвиток житлових програм в Україні

17:18 26.06.2026
WINHUB створює СП з White Star Real Estate для будівництва логістичного парку під Києвом – Шостак

WINHUB створює СП з White Star Real Estate для будівництва логістичного парку під Києвом – Шостак

17:09 26.06.2026
Відбудова системи охорони здоров'я є стратегічною інвестицією – Карчевич на URC 2026

Відбудова системи охорони здоров'я є стратегічною інвестицією – Карчевич на URC 2026

16:49 26.06.2026
Сталевий захист ЄС є справедливим, але до України не можна ставитись як до Китаю – СЕО "Інтерпайпа" на URC 2026

Сталевий захист ЄС є справедливим, але до України не можна ставитись як до Китаю – СЕО "Інтерпайпа" на URC 2026

09:49 18.06.2026
Громади отримали чіткий механізм придбання житла для ВПО у сільській місцевості – Мінсоцполітики

Громади отримали чіткий механізм придбання житла для ВПО у сільській місцевості – Мінсоцполітики

10:04 16.06.2026
Центр єдності відкриється у Стокгольмі

Центр єдності відкриється у Стокгольмі

15:46 10.06.2026
Мінсоцполітики: Після 10 червня оцифрування трудових книжок продовжиться, страховий стаж не зникне

Мінсоцполітики: Після 10 червня оцифрування трудових книжок продовжиться, страховий стаж не зникне

08:33 02.06.2026
Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС

Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС

12:01 29.05.2026
Перехід від спеціальних до професійних пенсій виправить несправедливість щодо мобілізованих – Улютін

Перехід від спеціальних до професійних пенсій виправить несправедливість щодо мобілізованих – Улютін

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про звільнення з полону 160 українських військових

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Єврокомісія пропонує продовжити ще на рік захист в ЄС для українців. Є виняток – чоловіки призовного віку

У Харкові чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК: Один чоловік загинув, ще один поранений

ОСТАННЄ

Обладнання з Ризької ТЕЦ-2 після демонтажу піде на підтримку Києва та Харкова – Міненерго

Міноборони: Військові 16-го та 19-го армійських корпусів вже можуть скористатися спрощеним переведенням через Армія+

АП ВАКС скасувала рішення судді ВАКС Ткаченка, який закрив справу про розкрадання 11,8 млн грн "Укрзалізниці"

У Києві оголошено лікарю підозру у неналежному наданні медичної допомоги, через яке загинула людина

У шахрайського call-центру з Чернівців виявлено ще один напрям діяльності – підпали на замовлення

В Україні від 3,5 до 5 млн людей робочого віку виключені з ринку праці – Марчак

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Венесуелі перевищила 500 людей

Сибіга разом з лідерами кримськотатарського народу провели в МЗС урочисту церемонію підняття кримськотатарського прапора

Джемілєв закликав співвітчизників у Криму зберігати пильність: загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей

УЧХ допоміг постраждалим від російської атаки БпЛА на Запоріжжя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА