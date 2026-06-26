Обладнання з Ризької ТЕЦ-2 після демонтажу піде на підтримку Києва та Харкова – Міненерго

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Перший віцепрем’єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс обговорили передачу Україні устаткування з виведених з експлуатації енергетичних об’єктів Латвії на полях URC 2026 у Гданську.

"Цінуємо співпрацю щодо Ризької ТЕЦ-2. Разом із німецькими партнерами ми вже знайшли ресурс для демонтажу станції. Це обладнання піде для підтримки Харкова та Києва", – повідомило Міненерго з посиланням на Шмигаля у п’ятницю.

За його словами, Україна також зацікавлена у залученні латвійських компаній до відновлення електромереж.

"Важливий напрям співпраці України та Латвії – розвиток маршрутів постачання та використання інфраструктури у Балтійському регіоні. Україна готова запропонувати свої підземні сховища газу", – наголосив перший віцепрем’єр.