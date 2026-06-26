Інтерфакс-Україна
Події
17:31 26.06.2026

Міноборони: Військові 16-го та 19-го армійських корпусів вже можуть скористатися спрощеним переведенням через Армія+

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Міноборони: Військові 16-го та 19-го армійських корпусів вже можуть скористатися спрощеним переведенням через Армія+

Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) до 24 вересня реалізовуватимуть пілотний проєкт спрощених переведень в межах армійського корпусу через Армія+, до проєкту вже долучилися 16-ій та 19-й армійські корпуси, повідомила пресслужба оборонного відомства.

"Міноборони та Генштаб запустили тестування спрощених переведень через Армія+ в межах армійського корпусу. Першими до програми долучили 16-й та 19-й армійські корпуси ЗСУ",- йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що скористатися новим механізмом можуть військовослужбовці ЗСУ у званні від солдата до старшого сержанта включно, які перебувають у складі або оперативному підпорядкуванні корпусів-учасників програми, не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ.

Щоб зберегти бойову стійкість підрозділів, переведення відбуватимуться лише в межах одного корпусу, із чіткими строками розгляду та щомісячними лімітами.

Зазначено, що військовослужбовці зможуть подати рапорт на переведення безпосередньо через Армія+, відстежувати його розгляд, отримувати рішення та роз’яснення в застосунку. Це робить процес переведення прозорим і зрозумілим.

Повідомляється, що пілотний проєкт триватиме до 24 вересня. За його результатами Міноборони та Генеральний штаб оцінять ефективність нового механізму й ухвалять рішення щодо його масштабування на всю систему переведень у війську.

Теги: #міноборони #переведення #арміяплюс

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