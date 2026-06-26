Інтерфакс-Україна
Події
17:29 26.06.2026

АП ВАКС скасувала рішення судді ВАКС Ткаченка, який закрив справу про розкрадання 11,8 млн грн "Укрзалізниці"

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АП ВАКС скасувала рішення судді ВАКС Ткаченка, який закрив справу про розкрадання 11,8 млн грн "Укрзалізниці"

Апеляційна палата скасувала рішення судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олега Ткаченка, який у вересні минулого року закрив справу на підставі "правок Лозового", та призначила новий розгляд справи, повідомляє Центр протидії корупції.

"Апеляційна палата скасувала рішення судді ВАКС Олега Ткаченка, який у вересні минулого року закрив справу на підставі "правок Лозового", та призначила новий розгляд справи. Таке рішення ухвалила колегія суддів у складі Андрія Никифорова, Олега Павлишина та Валерії Чорної", – йдеться у повідомленні у телеграмі каналі ЦПД.

Йдеться про справу екскерівника відділу матеріально-технічного забезпечення філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Віктора Романчука, ексдиректорки ТОВ "Коларес-Брокерс" Марії Яхніної та власника компанії Владислава Котляренка.

"За версією обвинувачення, вони у 2018 році під час закупівлі вугілля забезпечили перемогу фірмі, яка запропонувала найвищу ціну. Внаслідок цього вартість вугілля була завищена на 11,8 млн грн. Ткаченко закрив справу на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу, який передбачає закриття справи, навіть якщо прокурор скерував справу до суду бодай на декілька днів пізніше встановленого строку – ця норма є частиною "правок Лозового", – розповіли у ЦПД.

Теги: #укрзалізниця #цпд #ап_вакс

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