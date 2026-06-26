У Києві оголошено лікарю підозру у неналежному наданні медичної допомоги, через яке загинула людина

Правоохоронці повідомили лікарю-хірургу про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до загибелі людини, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"За даними слідства, до одного з медичних закладів Києва звернувся 43-річний чоловік із травмою грудної клітки. Після огляду та проведення частини обстежень лікар-хірург діагностував у чоловіка перелом ребра та рану ліктьового суглоба. Показань для госпіталізації медик не виявив, призначив лише знеболювальну й протизапальну терапію та рекомендував подальше лікування за місцем проживання", – йдеться у повідомленні на сайті поліції.

Втім уже через два дні чоловік помер. За висновком судово-медичних експертиз, причиною смерті стала закрита травма грудної клітки з переломами ребер, ушкодженням плеври та легені, що призвело до розвитку тяжких ускладнень та інтоксикації організму.

"Під час слідства встановлено, що на момент звернення пацієнт потребував проведення додаткових обстежень, однак необхідний обсяг медичної допомоги наданий не був. За висновками експертів, своєчасне виявлення ушкоджень та належне лікування могли запобігти настанню смерті пацієнта", – розповіли у поліції.

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили лікарю-хірургу про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до п’яти років.