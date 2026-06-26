Інтерфакс-Україна
Події
16:44 26.06.2026

У шахрайського call-центру з Чернівців виявлено ще один напрям діяльності – підпали на замовлення

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У шахрайського call-центру з Чернівців виявлено ще один напрям діяльності – підпали на замовлення

Правоохоронці Чернівецької області встановили організаторів серії замовних підпалів об’єктів підприємницької діяльності у Берліні: це учасники угруповання, які, за даними слідства, ошукали через call-центр громадян Казахстану на понад 30,5 млн грн, наразі підозри повідомлено трьом особам, повідомив Офіс генерального прокурора.

"На цю схему правоохоронці вийшли під час розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру в Чернівцях. Раніше до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо організатора та сімох учасників угруповання, які, за даними слідства, ошукали 114 громадян Казахстану на понад 30,5 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Подальше розслідування встановило, що троє учасників групи паралельно організували схему замовних підпалів бізнесу в Європі. За даними слідства, організатор залучив двох спільників, разом із якими створив мережу виконавців за кордоном. Вони отримували замовлення на підпали, підшуковували виконавців, визначали цілі, збирали інформацію про об’єкти, перевіряли системи відеоспостереження та дистанційно координували кожен етап злочину.

Наразі встановлено їхню причетність до трьох підпалів у Берліні, скоєних у липні-вересні 2025 року. Один із комерційних об’єктів після відновлення підпалили повторно за вказівкою організаторів. За виконання одного із замовлень виконавцю пообіцяли $6 тис. та вимагали відеопідтвердження. Трьом учасникам повідомлено про підозру за фактом умисного знищення та пошкодження майна шляхом підпалу. Вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Триває встановлення інших учасників схеми. Також перевіряється інформація про їхню можливу причетність до організації аналогічних підпалів у Канаді та інших державах.

Теги: #call_центр #чернівці #офіс_генпрокурора #підпал

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