Інтерфакс-Україна
Події
16:20 26.06.2026

В Україні від 3,5 до 5 млн людей робочого віку виключені з ринку праці – Марчак

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В Україні від 3,5 до 5 млн людей робочого віку виключені з ринку праці – Марчак
Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Основна проблема на ринку праці в Україні – це обмаль робочої сили, в той же час від 3,5 до 5 млн людей робочого віку виключені з ринку праці, повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську у п’ятницю.

"Зараз три четверті підприємств в Україні стикаються з нестачею робітників і закриваються саме через обмаль робочої сили. Але в нас є десь від 3,5 до 5 млн людей робочого віку, які виключені з ринку праці з різних причин", – підкреслила Марчак.

За її словами, до таких людей відносяться люди з вадами, включаючи ветеранів, а також внутрішній переміщенні особи та жінки.

Тому заступниця міністра вважає основним викликом "зробити все для того, щоб ці люди отримали доступ до ринку праці та подолали усі перешкоди".

Для цього вона пропонує забезпечити повний перегляд підготовки і компетенцій, а також допомогти зробити актуальну перекваліфікацію кожному бажаючому.

Теги: #urc_2026 #марчак_дарія #ринок_праці

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