Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Венесуелі перевищила 500 людей

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Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Венесуелі зросла до 589 людей, повідомляє у п’ятницю Associated Press.

"Кількість загиблих унаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 589 осіб, ще 2980 дістали травм", – пише агентство з посиланням на тимчасового президента країни Делсі Родрігес.

Вона зазначила, що рятувальні операції та вилучення людей із-під завалів тривають.

За словами Родрігес, штат Ла-Гуайра, який постраждав найбільше, взято під військовий контроль, рятувальні бригади здійснюють пошуки тих, хто вижив, і розподіляють їжу та воду.

У середу ввечері за місцевим часом (після 01:00 у четвер) та в четвер уранці у Венесуелі сталися землетруси магнітудою 7,2, 7,5 та 4,5.