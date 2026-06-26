Сибіга разом з лідерами кримськотатарського народу провели в МЗС урочисту церемонію підняття кримськотатарського прапора

Фото: КМДА

У День кримськотатарського прапора біля Міністерства закордонних справ України в Києві міністр закордонних справ Андрій Сибіга взяв участь в урочистій церемонії підняття кримськотатарського стяга.

У заході взяли участь керівництво МЗС, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко, народні депутати України, військовослужбовці, дипломати та інші гості.

Міністр зазначив, що традиція підняття кримськотатарського прапора в Міністерстві закордонних справ України була започаткована у 2016 році.

"Сьогодні кримськотатарський прапор набув ще одного особливого значення. Він став символом спротиву окупації, боротьби за справедливість і віри у повернення додому. Сьогодні кримськотатарський народ знову став однією з головних цілей репресивної політики окупаційної влади. Однак Росії не вдалося досягти головного – зламати волю людей", – зазначив він.

Глава МЗС зауважив, що цього дня українські дипломати також піднімають кримськотатарський прапор біля посольств України в столицях світу на знак пошани до кримськотатарського народу.

Сибіга заявив, що Міністерство закордонних справ України послідовно працює над тим, щоб питання Криму залишалося серед ключових пріоритетів міжнародного порядку денного.

До присутніх також звернулися лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко.

Урочисте підняття кримськотатарського прапора здійснив військовослужбовець Збройних сил України, полковник Марлен Джербінов.

Особливою частиною церемонії став виступ дітей, які прочитали вірші, присвячені кримськотатарському прапору, українською та кримськотатарською мовами.

Після завершення офіційної частини гості ознайомилися з виставкою робіт учнів Кримськотатарського ліцею "Бірлік Скул", розгорнутою біля будівлі Міністерства. Участь молоді засвідчила тяглість поколінь і живий зв’язок кримськотатарської громади зі своєю мовою, культурою та національними символами.